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Çiftlikbank iddianamesi tamamlandı

Çiftlikbank’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında bir numaralı firari şüpheli Mehmet Aydın’ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 4 ayrı suçtan 75 bin 260’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

26 Mart 2019 Salı 10:38
Çiftlikbank iddianamesi tamamlandı

Çiftlikbank’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında bir numaralı firari şüpheli Mehmet Aydın’ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 4 ayrı suçtan 75 bin 260’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, örgüt üyeleri ve örgüte yardım eden 30 şüphelinin ise 13’er yıla kadar hapsi istendi.


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlikbank’a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 3 bin 762 kişi müşteki, 48 kişi ise şüpheli olarak yer aldı. Yaklaşık 500 sayfalık iddianamede, 48 şüpheliden Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu 18 kişi örgüt yöneticisi, 23 kişi örgüt üyesi ve 7 kişi de örgüte yardım eden konumunda bulundu.


İddianamede, Çiftlikbank olarak bilinen, gelir getirme vaadiyle oynanan ve yeni katılımcıların girmesiyle devam ettirilen, aynı zamanda fiilen çiftlikler de oluşturularak gelir elde edildiği iddia olunan sistem aracılığıyla örgüt faaliyeti kapsamında bilişim sistemleri ve ticaret şirketlerini araç olarak kullanıp nitelikli dolandırıcılık suçları işlendiği ve elde edilen suç gelirlerinin de aklandığı iddiaları üzerine 4 ayrı suçtan soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Tüm dosyalar birleştirildi


Soruşturmaya konu sistem kapsamında Geyve, Bursa, Saray, İnegöl, Lüleburgaz, Karacabey ve Akhisar’da fiilen kurulan çiftliklere ilişkin Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kapsamında gerekli arama, el koyma, kayyum atama, yakalama ve ifade alma işlemleri tamamlandıktan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşan dosyaların mevcut soruşturma dosyasıyla birleştirildiği kaydedildi.



Sistem bünyesindeki şirketlere kayyum atandı


Soruşturma kapsamında ilgili sistem bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketlere kayyım atandığının vurgulandığı iddianamede, örgütün para alışverişini sağlamak üzere kullandığı tüm banka hesaplarında yer alan paralara el konulduğu, örgüte ait olup ele geçirilen tüm dijital materyallerin bilirkişi marifetiyle incelendiği, gerekli kurumlardan raporlar temin edildiği anlatıldı.



Şirket ve şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu


İddianamede, örgütün şirket kurarak faaliyet gösterdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adli makamlarından adli yardımlaşma talebinde bulunulduğu belirtilirken, soruşturma kapsamında burada kurulu şirketin ve şüphelilerin mal varlıklarına el konulması, ev, iş yeri ve araçlarında, bilgisayarlarında arama ve el koyma işlemi yapılması yönünde talepte bulunulduğu kaydedildi.



Mehmet Aydın ve 3 şüphelinin iadesi istendi


Firari olan şüpheliler Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur’un Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarına yönelik iade talepnamesi düzenlenerek iadesinin istendiği vurgulandı.



11 şüpheli tutuklu, 3 şüpheli aranıyor


Türkiye’de bulundukları bilinen ancak henüz yakalanamayan şüpheliler Hakan Soysal, Niyazi Karakoç ve Serdar Dosdoğru’nun yakalama emriyle halen arandıkları, diğer 41 şüphelinin ise yakalandığı, bunlardan 11’inin halen tutuklu olduğu bilgisine yer verildi.



Örgüt yöneticilerine rekor hapis istemi


Aralarında firari şüpheli Mehmet Aydın’ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında, 1 kez “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma/Yönetme”, 3762 kez “Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanma Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık”, 3762 kez “Ticari Şirketlerin Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık” ve 1 kez de “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarından toplamda 22 bin 580’er yıldan ayrı ayrı 75 bin 260’ar yıla kadar hapis cezası istendi.


İddianamede, örgüt üyeleri veyardım edenlerin aralarında bulunduğu 30 şüpheli hakkında ise, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma”, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Yardım Etme”, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarından 5’er yıldan 13’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.


İddianame, gönderildiği mahkeme tarafından kabul edilirse, şüphelilerin yargılanmasına başlanacak.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:38
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