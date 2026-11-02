Çiftlik yangınında 210 buzağı telef oldu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kırklareli'nde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangın felakete dönüştü. Alevlerin sardığı tesiste 210 buzağı telef olurken, çiftlikte büyük çapta hasar meydana geldi.
Değirmencik köyündeki hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında 210 buzağı telef oldu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.