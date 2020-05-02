Çiftler düğünlerinden vazgeçmeyip erteliyor

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Yaratıcı Etkinlik Uygulama ve Planlama Derneği (YEPUD) Başkanı Şebnem Mardini, çiftlerin yüzde 99'unun düğünlerinden vazgeçmediğini, ertelemeyi tercih ettiğini belirterek, "Bizler de bu yönde çiftlere tam destek veriyoruz. Düğünler şu anda temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına erteleniyor." dedi.

Dünyada ve Türkiye'de görülen koronavirüs salgını, birçok sektör gibi etkinlikleri de etkiledi. Salgının görülmeye başlanmasıyla fuarlar, konserler, düğünler ve toplantılar birer birer iptal edildi. İptallere karşın etkinlik sektörü, geleceğe umutla bakıyor.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan YEPUD Başkanı Şebnem Mardini, 16 Mart 2020'de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sadece düğünler değil, konserden festivale, kongreye her türlü etkinliğin süresiz olarak durdurulduğunu anımsattı.

Etkinlik sektörü denildiğinde, oteller, etkinlik mekanları, düğün ve davet organizasyon firmaları, kongre ve fuar merkezleri, kiralama firmaları, teknik prodüksiyon firmaları, sahne tasarım ve dekor firmaları, süsleme, catering firmaları, restoran, kafe ve gece kulüpleri, eğlence sektörü hizmetleri, seyahat acentesi ve tur operatörleri, profesyonel kokartlı rehberler, çeviri firmaları, bilişim, yazılım hizmetleri ve online teknoloji firmaları başta olmak üzere çok geniş alanda hizmet veren birçok firmadan bahsedildiğini ifade eden Mardini, şunları kaydetti:

"Büyük resme baktığımızda, firma çalışanları ve ailelerini de hesaba kattığımızda milyonlarca insanımız olumsuz etkilendi. Biz pek bilinmese de ülkemizde gerçekleşen pek çok önemli etkinliğin gerçekleşmesini sağlayan profesyonel ekipleriz ve bu süreç hepimizi çok zor durumda bıraktı."





- "Etkinlikleri sağlıklı ve güvenli şekilde yapabilmek için önlemlerimizi aldık"





Şebnem Mardini, koronavirüs nedeniyle kurumsal etkinliklerin iptal edildiğini ancak düğünlerin Türkiye'de çok önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Bu süreç hepimize sevdiklerimizin değerini ve ailenin önemini daha iyi anlamamızı sağladı. Bu nedenle çiftlerimizin yüzde 99'u düğünlerinden vazgeçmiyor, ertelemeyi tercih ediyor. Bizler de bu yönde çiftlere tam destek veriyoruz. Düğünler şu anda temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına erteleniyor." diye konuştu.

Bilim Kurulu ve bakanlıktan etkinliklerin yapılabileceğine dair izin çıktığı anda etkinlikleri sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapabilmek üzere her tür önlemi almak için hazır olduklarını aktaran Mardini, bunun için hem sosyal, psikolojik hem de teknolojik altyapıları oluşturma gayreti içinde olduklarını ifade etti.

Sektörün koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak nasıl etkilendiğine yönelik soru üzerine Mardini, şunları kaydetti:

"Net bir rakam vermek mümkün değil ancak milyonlardan bahsettiğimizi söyleyebilirim. Sadece düğün segmentinde 5 binden fazla firma, 600 bini aşkın istihdam ve 200 milyon dolar büyüklüğünde bir sektörden bahsediyoruz. Bir de otel ve mekanların sadece düğün ile ilgili elemanları ve düğün salonlarını da dahil edersek bu istihdam rakamlarına en az 1,5 milyon kişiyi daha eklememiz gerekir. Bu süreçten 2 milyondan fazla aile maddi manevi etkilendi."

Mardini, etkinlik sektörünün belirli standartlar dahilinde haziran ayından başlayıp temmuz, ağustos gibi canlanmasını beklediklerini ifade ederek, bakanlıktan izin çıktığı anda sektörün canlanacağına inandığını söyledi.





- "Bu süreci avantaja çeviren bir ülke olabiliriz"





YEPUD Başkanı Mardini, maske ve eldiven takılması, masa ve sandalyelerin aralıklı dizilmesi, sosyal mesafeye önem gösterilmesi gibi her türlü önlemin alınarak normalleşmeye gidilmesi gerektiğini belirterek, ekonominin çarklarının dönmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin bu tür zor süreci en kolay atlatan ülkelerden biri olacağını aktaran Mardini, "Türkler olarak biz bu tip olaylara alışkınız ve biz çok çabuk organize olan bir toplumuz. Doğru adımlar atarak bu süreci avantaja çeviren bir ülke olabiliriz. Bizim altyapımız buna çok müsait." diye konuştu.

Mardini, etkinlik sektörünün ön planlama yapılan bir sektör olduğunu ifade ederek, sektörün taleplerine ilişkin şunları kaydetti:

"Kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılması, vergilerin erteleme yerine alınmaması, SGK primlerinin bu süreçte firmalardan talep edilmemesi, kapalı iş yerlerinin elektrik, su, internet faturası, kira ve aidat gibi giderlerinin olmaması, hibe ve kredi desteği, KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesi, Kovid-19 pandemisi nedeniyle feshedilen sözleşmelerde mücbir sebebin sadece tüketici değil, firmaları da gözeten bir şekilde işleyebilmesi için gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması gibi pek çok ihtiyacımız var."