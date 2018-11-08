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Çiftekavak Deresi'ndeki kirliliğin nedeni belirlendi

Rize'de merkeze bağlı 10 mahalleden geçen Çiftekavak Deresi'nde yaşanan kirliliğin nedeni belli oldu. Sondaj çalışması yürüten bir şirketin atıkları dereye bırakması sonucu meydana gelen kirlilikle ilgili yasal işlem başlatıldı.

08 Kasım 2018 Perşembe 15:13
Çiftekavak Deresi'ndeki kirliliğin nedeni belirlendi

Rize Merkeze bağlı Çiftekavak, Boğaz, Uzunköy, Topkaya, Çaycılar, Azaklı, Duzköy, Pehlivantaşı Gölgeli ve Kambursırt mahallelerinden geçen Çiftekavak Deresi'nde yaşanan çevre ve atık kirliliği, yöre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Bölgede yapımı süren yol ve tünel inşaatının atıklarının suya bırakıldığını ve bu nedenle çevre kirliliği yaşandığını öne süren mahalle sakinleri, derede yaşayan bütün canlıların öldüğünü söyledi. Atıklarla dere yüzeyinin beyaza büründüğü dikkat çekti. Çevreye yayılan kötü kokudan da rahatsızlık duyduklarını ifade eden vatandaşlar, sorumluların bulunmasını istedi. 

Firma belirlendi, yasal işlem başlatıldı

Rize Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, derede inceleme yaptı. İncelmemede, doğalgaz boru hattı için sondaj çalışması yürüten özel bir şirketin atıkları dereye bıraktığı belirlendi. Firma ile ilgili yasal işlem başlatıldı. Firmaya yapılan uyarıların ardından dere eski berrak haline döndü. 

 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 15:13
  1. Rize
  2. Çiftekavak Deresi
  3. su kirliliği
  4. çevre kirliliği
  5. Kirliliğin nedeni belli oldu
  6. zehirli atıklar

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