Çifte vatandaşlığa talep patlaması

Ülkede 27 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe giren ve çifte vatandaşlık imkanı tanıyan yeni yasa büyük ilgi gördü. Alman vatandaşlığına geçmek isteyen göçmen kökenlilerin başvuruları nedeniyle birçok bölgede randevu sistemleri kapandı, yeni başvuru alınmamaya başlandı. Büyük talep nedeniyle çok uzun bekleme süreleri meydana geldi. Türklerin yoğun yaşadığı Köln'de yıl sonuna kadar tüm randevular dolmuş durumda.

YENİ PERSONEL ALINACAK

Vatandaşlık dairesi bu nedenle yeni başvuruların en erken eylül ayından itibaren işleme alınacağını bildirdi. Yoğunluğu karşılayabilmek için vatandaşlık işlemlerini yapan memurların sayısının artırılması kararlaştırıldı. Köln'de geçen yıl 3 bin 800 kişi vatandaşlığa geçerken, bundan böyle her yıl ortalama 10 bin başvuru bekleniyor. Birçok bölgede benzer durum var.

BEKLEME SÜRESİ 18 AY

10 bin başvuru alınan Dortmund'da randevu için 9 ay bekleniyor. Bielefeld'de işlem süresi 18 ay olarak açıklanırken, belediye personel alımı planlandığını açıkladı. Essen'de danışma görüşmesi ve belgelerin teslimi için bekleme süresi 8 ay. Stuttgart'ta 1,5 yıl, Baden Württemberg'de ise 3 yıl. Belediyeler, yeni yasaya hazırlıksız yakalandığını bildirdi.