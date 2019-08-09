Çifte indirim sonrası benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Bu gece yarısından itibaren benzinin litre ücretine 18 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 34 kuruş indirim geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına 18 kuruş, motorin litre fiyatına ise 34 kuruş indirim geldiğini açıkladı. Gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte benzinin litre satış fiyatı ortalama İstanbul’da 6.70 liradan 6,58 liraya, Ankara ve İzmir’de 6.77 liradan 6.59 liraya inecek.

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