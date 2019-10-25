Çiftçiye dekar başına 27 lira destek

2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Destekleme miktarları belirlendi. Konuya ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli oldu. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 19 lirası mazot, 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira destek sağlanacak. Üreticilere, dekar başına olmak üzere, çeltik ve kütlü pamuk için 66 lira, nohut, kuru fasulye ve mercimek için 26 lira, patates için 31 lira, yağlık ayçiçeği, soya için 30 lira, dane mısır için 29 lira, kuru soğan, kanola, aspir, yaş çay, fındık, yem bitkileri için 21 lira, zeytin ve diğer ürünler için 19 lira destek sağlanacak. Organik tarım için kategorilerine göre dekar başına 5 ile 70 lira arasında destek verilecek. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı çiftçilere bu sene 4 ay ve üzeri yaştaki buzağı için 350 lira destek verilecek.