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Ekonomi Çiftçilerin kullanımına sunulan Hazineye ait arazilerde hasat heyecanı
Ekonomi

Çiftçilerin kullanımına sunulan Hazineye ait arazilerde hasat heyecanı

Hazineye ait arazilerin çiftçilerin kullanımına sunulduğu 7 pilot ilden biri olan Erzurum'da üreticiler, devlet desteğiyle atıl arazileri değerlendirerek üretime kazandırmanın sevincini yaşıyor - Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım: - "Atıl Hazine arazilerinin tarıma açılması çok önemlidir çünkü bu arazilerde üretilenler hem hayvancılığa hem de şehrin ekonomisine katkı sağlıyor. Özellik kaba yem bitkilerinin üretimi bu şehre ekonomik anlamda girdi sağladı"

Yeniakit Publisher
2020-09-23 11:16:36 -
Çiftçilerin kullanımına sunulan Hazineye ait arazilerde hasat heyecanı

ERZURUM (AA) - SELAMİ KÜÇÜKOĞLU - Erzurum'da çiftçilerin kullanımına sunulan Hazineye ait atıl durumdaki 1150 dekarlık arazide hasat heyecanı yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Hazineye ait atıl durumdaki arazilerin çiftçilerin kullanımına sunulduğu 7 pilot ilden biri olan Erzurum'da çiftçiler mahsullerini hasat etmeye başladı.

Erzurum'da 1150 dekarlık alanda buğday, silajlık mısır, yem bitkisi ve yulaf eken çiftçiler, devlet desteğiyle atıl arazileri değerlendirerek üretime kazandırmanın sevincini yaşıyor.

Kentin dört bir yanındaki tarıma uygun olan Hazine arazilerinde yetiştirilen ve hasadı yapılmaya başlanan ürünlerin, hem çiftçiye hem de bölge ekonomisine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

- "Kovid-19 sürecinde büyük avantaj sağladı"

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müdahir Özgül, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Hazine arazilerinin tarıma açılmasının büyük bir avantaj sağladığını söyledi.

Dünya tarihinde süregelen ve vazgeçilmez olan tarım gerçeğinin öneminin bir kez daha pandemiyle kendini gösterdiğini ifade eden Özgül, "Ülkemizde tarımsal altyapı sorunları sıralanırken, en önemli olanı tarım arazilerinin plansız amaç dışı kullanılması eksikliğinden söz ediliyordu. Bu anlamda Tarım ve Orman Bakanlığının, Hazine arazilerini tarıma açma stratejisi çok önemlidir." dedi.

Özgül, Hazine arazilerinin tarıma açılmasının yanı sıra önceki yıllarda yapılan "Büyük Ova Projesi"nin de tarım alanlarının verimliliğini artırdığını belirtti.

Gelecekte konuşulacak 10 önemli konunun başında arazi ve toprak kavramlarının geleceğine işaret eden Özgül, pandeminin dünyada doğal kaynakların sürdürülebilir kullanma açısından ne kadar önemli olduğunu herkese gösterdiğini dile getirdi.

- "Karar çiftçilerin yüzünü güldürdü"

Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım da alınan kararın çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü ve atıl arazilerin tarıma kazandırıldığını anlattı.

Erzurum'daki hazine arazilerinde özelikle hayvansal bitki ve silajlık mısır üretiminin yapılmaya başlandığını vurgulayan Yıldırım, "Erzurum'da hayvancılık ve tarım önemli bir potansiyele sahip. Atıl Hazine arazilerinin tarıma açılması çok önemlidir çünkü bu arazilerde üretilenler hem hayvancılığa hem de şehrin ekonomisine katkı sağlıyor. Özellik kaba yem bitkilerinin üretimi bu şehre ekonomik anlamda girdi sağladı." diye konuştu.

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