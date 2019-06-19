Çiftçilerin faydalandığı sulama kanalı onarıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesine bağlı 6 mahallede ikamet eden çiftçilerin yararlandığı ve aşırı yağışlardan kaynaklı kullanılamaz hale gelen Kaldırım tarımsal sulama göletinden arazilere su taşıyan kanalı onararak hizmete sundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, Kayapınar ilçesinin Harmanardı Mahallesi’nde yer alan ve aşırı yağışların zarar verdiği Kaldırım tarımsal sulama göletine bağlı sulama kanalını onararak yeniden hizmete açtı. 2 bin 800 dekar tarım arazisine su sağlayan 2 milyon metreküp hacme sahip Kaldırım tarımsal sulama göletinden Kaldırım, Harmanardı, Kırkpınar, Yeniözerli, Sultantepe ve Güleçoban mahallelerinde ikamet eden çiftçiler faydalanıyor. Çiftçilerin çeltik, pamuk, sebze ve tahıl ürünleri ürettiği arazilerde yer alan sulama kanalına yapılan onarım çalışmalarından sonra tekrardan su verilmeye başlandı.

Onarım çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı’nda görevli ziraat mühendisi Tahir Alan, göletten arazilere su taşıyan kanalın bakımsızlıktan yıprandığını ve suyun arazileri yüzde 50 oranında eksik ulaştığını kaydetti. Alan, çiftçilerin başvurusu üzerine Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerin çalışmalara başlayarak kanaldaki sızıntıları giderdiğini açıkladı. Kanalda toplam 6 kilometre uzunluğunda çalışma yürüttüklerini kaydeden Alan, sulama kanalında oluşan kum ve killerin temizlendiğini aktardı.

Harmanardı Mahallesi muhtarı Nurettin Kelpiç ise sulama göletinin 1985 yılında yapılan kanalda yıpranmalar ve çatlaklıklar oluşması üzerine Büyükşehir Belediyesi’ne başvurduklarını belirtti. Kelpiç, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin onarım çalışmalarını hemen başlatarak sulama kanalının onarıldığını ve suyun verilmeye başlandığını söyledi. Kelpiç, Büyükşehir Belediyesi’ne yürütülen çalışmalardan dolayı teşekkür etti.