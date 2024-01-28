Çiftçilerin ayaklanması devam ediyor! Hükümet binalarına hayvan dışkısı püskürttüler

Fransa'da üretim maliyetinin artması ve ödemelerin yetersizliği nedeniyle hükümeti protesto eden çiftçilerin eylemleri devam ediyor.

Daha önce trafiği kapatan, hükümet binasının önüne dışkı döken protestocu çiftçilerin yeni eylemi de çok konuşulacak.

Bu kez de belediye binalarını hedef alan çiftçiler, taleplerini görmezden gelen Fransız yetkililerin bulunduğu resmi binalara, belediyelere çamur ve hayvan dışkısı püskürttü.

Tankerlere doldurdukları dışkıyı metrelerce yükseğe fırlatan çiftçiler, ülkelerindeki yasal protesto hakkını kullanırken, hükümet kanadından herhangi bir engelle karşılaşmadılar.

HÜKÜMET BİNASININ ÖNÜNE DIŞKI VE ATIK DÖKTÜLER

Daha önce bir araya gelen çiftçiler traktörlerle trafiği kapatırken, geniş çaplı protestolarda bulunmuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Protestoların şiddetini artıran çiftçiler, hükümet binasının önüne dışkı ve atık döktü. O anlar sosyal medyada gündem olurken, hükümet binasının önüne dışkı ve atık dökülmesine rağmen protestoculara polis tarafından herhangi bir sert yaptırımda bulunulmaması, ‘Adamlarda özgürlük var’ yorumlarının yapılmasına neden oldu.

PROTESTOLAR DAHA DA BÜYÜYECEK

Genç Çiftçiler (Jeunes Agriculteurs) Sendikası Başkanı Arnaud Gaillot, Almanya'daki çiftçilerin yaygın protestolarına benzer şekilde Fransa'nın bazı bölgelerinde yolları kapattıktan sonra France 2 televizyonuna verdiği demeçte, "Genel bir bıkkınlık hissi var" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın en büyük tarım sendikası FNSEA, önümüzdeki haftalarda da ülke çapında protestolar düzenlemeyi düşündüklerini söylediler.

Son günlerde Avrupa Birliği'nde (AB) akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destekleme ödemelerinin yetersizliği nedeniyle Almanya'da da yoğun katılımlı çiftçi protestoları düzenleniyor. Polonya'da da benzer taleplerde bulunan ve ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması isteyen çiftçiler ile kamyoncuların eylemleri haftalardır devam ediyor.