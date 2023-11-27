Çiftçilere yüzde 150 zam müjdesi! Türkiye kararı: Tarım bakanlığı açıkladı! İşte masadaki diğer ihtimaller...

Çiftçilere Yüzde 150 Zam! Tarım Bakanlığı Zam Müjdesini Az Evvel Açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçileri yakından ilgilendiren bir dizi konuda açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Kasım ayının son günlerinde dahi Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal destek ödemeleri hakkında önemli bilgiler sunuyor. Kasım ayı boyunca dört ayrı tarımsal destek ödemesi, ülke genelindeki çiftçilerin hesaplarına aktarıldı. Son olarak ise cuma günü, beş farklı kategoriden oluşan bir tarımsal destek ödemesi çiftçilere dağıtıldı. Tarımsal destek ödemeleri, çiftçiler ve kamuoyu tarafından büyük bir ilgiyle takip edilirken, Tarım ve Orman Bakanlığı da her ödeme adımında kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürüyor. Bu bağlamda, 2023 yılının son ayında da tarımsal destek ödemelerinin genellikle cuma günleri çiftçilerin hesaplarına yatırılacağı tahmin ediliyor. Tarımsal destek ödemelerine dair gelişmeler sıkı bir şekilde izlenirken, bakanlık da çeşitli desteklerdeki artışları duyurdu.

Tarım Bakanlığı Destek Ödemesi Artışları

2023 yılının son ayı olan Aralık’a sayılı günler kala, tarımsal destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak konusu olmuşken, Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık desteklerinde artışa gittiğini duyurdu. Bakanlık resmi internet sitesinde yayımladığı bilgilendirme metninde, şu artışları açıkladı: “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayvancılığa verdiği sürü yöneticisi desteği yüzde 150, buzağı desteği yüzde 133, anaç koyun-keçi desteği yüzde 100 oranlarında artırılırken; 2023 yılı için koç-teke alım desteği de 2 bin TL/baş olarak belirlendi. Damızlık Düve Yetiştirme Merkezleri ve hastalıktan arı işletmelerden hayvan alımlarında ise yüzde 50 düve alım hibe desteği uygulanacak. 2023 yılı hayvancılık destekleri kapsamında 2022 yılında 12 bin TL olan Sürü Yöneticisi (çoban) Desteği, 2023 yılında yüzde 150 artışla 30 bin TL’ye çıkarıldı. Koç ve Teke Alım Desteği, küçükbaş hayvan ıslahının sağlanması, verimliliğin ve sürü kalitesinin artırılması amacıyla 2023 yılında 2 bin TL/baş olarak uygulanacak. Buzağı Desteği, 2022 yılında kriterleri sağlaması durumunda 900 TL/başa kadar verilirken 2023 yılı için yüzde 133 artışla 2.100 TL/başa çıkartıldı. Bu destek 2023 yılında doğan her buzağıya verilecek. Düve Alım Desteği ise hastalıktan arı işletmeler için de yüzde 50 hibe oranında uygulanmaya başlayacak. Anaç Koyun Keçi Desteği, 2022 yılında 50 TL/baş iken 2023 yılında yüzde 100 artışla 100 TL/başa yükseltildi.”

Aralık 2023 Tarımsal Destek Ödemeleri

Aralık ayına yaklaşırken, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal desteklemelerin hangi tarihlerde hesaplara aktarılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak geçmiş aylarda ve kasım ayında genellikle cuma günleri tarımsal destek ödemeleri gerçekleştirilmişti. Bu nedenle, Aralık ayında da çiftçilere farklı kategoriler altında sunulan tarımsal destek ödemelerinin cuma günleri yapılacağı tahmin ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destek ödeme artışlarıyla birlikte, çiftçilere ve tarım sektörüne verdiği önem bir kez daha vurgulanmış oldu.