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Ekonomi Çiftçilere müjde! Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatırıldı
Ekonomi

Çiftçilere müjde! Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatırıldı

Yeniakit Publisher
2024-08-30 20:08:00 -
Çiftçilere müjde! Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 924 milyon 243 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçileri sevindiren haberi duyurdu.

ÇİFTÇİLERİ SEVİNDİREN HABER

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu ödemenin hayırlı ve bereketli olmasını temenni eden Bakan Yumaklı, "1 milyar 924 milyon 243 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık." ifadelerine yer verdi.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda yer alan bilgilere göre, çiftçilere, bitkisel ürün sigortası için 1 milyar 671 milyon 553 bin lira, büyükbaş hayvan (düve) alımı için 122 milyon 68 bin lira, hayvan hastalıkları tazminatı için 103 milyon 312 bin lira, hububat bakliyat dane mısır için 27 milyon 309 bin lira destek ödemesi yapılacak.

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