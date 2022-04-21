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Ekonomi Çiftçilere kolaylık sağlayacak! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez incelemelerde bulundu
Ekonomi

Çiftçilere kolaylık sağlayacak! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez incelemelerde bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Afyonkarahisar'da enerji hattı olmayan tarımsal alanlarda kullanılabilecek mobil güneş enerji sisteminin tanıtım programına katıldı. Dönmez burada, çiftçilere kolaylık sağlayacak olan proje hakkında, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 19:12:00 -
Çiftçilere kolaylık sağlayacak! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez incelemelerde bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu.

Bakan Dönmez, ilk olarak Ankara yolunda bulunan bir şirkette, enerji hattı olmayan tarımsal alanlarda kullanılabilecek mobil güneş enerji sisteminin tanıtım programına katıldı.

Dönmez burada, çiftçilere kolaylık sağlayacak olan proje hakkında, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Daha sonra Dönmez, Vali Gökmen Çiçek'i ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i makamında ziyaret etti.

Dönmez, Belediye Meclis Salonunda da ilçe belediye başkanları ve AK Parti İlçe Başkanları ile bir araya geldi.

Toplantı ve ziyaretler, basına kapalı gerçekleşti.

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