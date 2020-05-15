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Ekonomi

Çiftçilere faizsiz sistem müjdesi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, “2020 yılı Sözleşmeli Üretim ve Ürün Değerlendirme” çalışmalarını, düzenlediği video konferans toplantısı ile basın mensuplarıyla paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:48:00 -
Çiftçilere faizsiz sistem müjdesi

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Akit’in, çiftçi kredilerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin uygulanan kredi faizlerindeki son durumu sorması üzerine Poyraz, “2018 yılındaki döviz ve faizlerdeki ani aşırı artışlar ister istemez bizleri de etkiledi. Bizim çiftçilere kullandırdığımız kredi bir anlamda ticari kredi gibi değişken faizli krediydi. Bu sıkıntıdan sonra yeni bir uygulamaya geçtik. Kullandırdığımız kredilerde hem sabit faiz, hem de yıllık yüzde 5.50 oranıyla kredi veriyoruz. Yani bundan sonra çiftçimiz faiz oranları artsa bile bu oranlardan etkilenmeyecek” cevabını verdi.

Sözleşmeli üretimi çok önemsediklerini ifade eden Poyraz, “Tarımsal üretimin girdilerinin temininden sofraya kadar tüm değerler zincirinde faizi minimize etme, sıfıra indirmeyi amaçlıyoruz. Meseleyi sadece gıda anlamında maddi boyutuyla değil bu yönüyle de gündeme getirip tartışılmasını istiyoruz. Tarım kredi de faizi kaldırmayı ekip olarak kendimize bir hedef koyduk.  Buda onun bir başlangıcı olarak kabul edilmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Poyraz, 2020 yılı için hedefledikleri  2,5 milyar liralık ürün alımının 1 milyar liralık kısmını Sözleşmeli Üretim Modeli kapsamında almayı planladıklarını kaydetti.

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