Çiftçilere ÇKS uyarısı

Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı Eyyup Elmalı, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurusunun 30 Haziran’da sona ereceğini hatırlattı.

Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı Eyyup Elmalı, 2020 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 01 Eylül 2019 tarihiyle başladığını ve 30 Haziran 2020 tarihi ile de mesai bitiminde sona ereceğini söyleyerek çiftçilere uyarılarda bulundu.

2020 yılı ÇKS kayıt ve güncellemesi için başvuruda bulunmayan üreticilerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve desteklemelere müracaat edebilmeleri için 30 Haziran 2020 tarihi mesai bitimine kadar bağlı bulundukları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine kayıtlara esas evraklar ile müracaatta bulunmaları gerektiğini söyleyen Elmalı, “Bu süreye kadar başvuruda bulunmayan üreticilerin bakanlıkça uygulamada olan ve ÇKS üzerinden yürütülen desteklemelerden faydalanamayacaklardır” diye konuştu.