Çiftçilere 60 milyon TL’lik tohum ve gübre desteği

Yedi yıldan bu yana çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine arpa, buğday, mercimek, mısır tohumu, gübre, hayvan yemi ve daha birçok önemli destekler sağlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı ve Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan ile birlikte yeni bir destek protokolünü daha imzaladı. İmzalanan protokol ile birlikte Şahinbey Belediyesi çiftçilere bin 800 tonluk arpa buğday ve 2 bin tonluk da gübre desteği sağlayacak.

“Çiftçimiz ürettikçe mutlu oluyoruz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey’de ekilmeyen alan kalmadığını belirterek, “Şahinbey İlçemizde 80 tane kırsal mahallemiz var. Biz göreve başladığımızda 4.500 tane çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçimiz vardı. Bu sayı bugün itibariyle 7 bin 738’e yükseldi. Bu insanların köyden şehre değil şehirden köye göçtüğünü gösteriyor. Şahinbey İlçemizdeki ekili alan miktarı 80 bin dekar iken şuan 3 milyon dekara çıktı. Şahinbey’de ekilmeyen alan kalmadı. Bu destekler bu açıdan önemli. İmzaladığımız protokol ile çiftçilerimize bin ton arpa, 800 ton buğday ve 2 bin ton da gübre desteğinde bulunacağız ve bu verilecek desteğin yaklaşık maliyeti 60 milyon TL bu miktarın yarısı belediyemiz tarafından karşılanacak. Çiftçimiz ürettikçe ülkemiz kazandıkça biz çok daha mutlu oluyoruz. Bu anlamda bizlere destek olan Valimiz Kemal Çeber’e, Şahinbey İlçe Kaymakamımız Mehmet Emin Taşçı’ya ve Tarım İl Müdürümüz Mehmet Karayılan’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.