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Çiftçilere 5 milyonluk yem bitkisi tohum desteği

Erzurum Valisi Okay Memiş:"Çiftçilerimize valilik bütçesinden 5 milyon lira gibi bir rakam ayırarak, yem bitkisi tohum desteği sağladık"

19 Mart 2019 Salı 17:53
Çiftçilere 5 milyonluk yem bitkisi tohum desteği

ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Okay Memiş, "Çiftçilerimize valilik bütçesinden 5 milyon lira gibi bir rakam ayırarak, yem bitkisi tohum desteği sağladık." dedi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin tarım ve hayvancılıktaki en önemli şehirlerinden Erzurum'da, valilik tarafından sağlanan 5 milyon liralık yem bitkisi tohum desteği çiftçilere dağıtıldı.

Ilıca-Erzurum kara yolundaki Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen programda, çuvallarla tohum alan çiftçiler büyük mutluluk yaşadı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce Erzurum'u hayvancılıkta "1 numara" yapmak istediklerini ifade ettiğini hatırlattı.

Bugün Erzurumlulara verdikleri sözü tuttuklarını göstermek için bu programı düzenlediklerini ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Çiftçilerimize valilik bütçesinden 5 milyon lira gibi bir rakam ayırarak, yem bitkisi tohum desteği sağladık. Bu desteği Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi ve Büyükşehir Belediyesi ile yapıyoruz. Bütçe ve kaynak bizden, teknik uzmanlık ise diğer paydaşlardan. 20 ilçemizden binlerce çiftçiye bu dağıtımı yapmaya başladık. Hayvancılığın en önemli girdisi olan yem tohumu desteğiyle Allah'ın izniyle 2019-2020 yılları içerisinde en az 1 milyona yakın büyükbaş hayvan varlığı hedefliyoruz."

Vali Memiş, daha önce söyledikleri projelerin hayata geçtiğini görmenin kendisini mutlu ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanlığının Erzurum Valiliğine sağladığı ödeneklerle çiftçiye tohumu baharın ilk günlerinde yetiştirdiklerini dile getirdi.

Verdikleri destekten olumlu sonuçlar alacaklarına inandıklarını aktaran Okay Memiş, "Çiftçimizin her zaman yanındayız. Onlara ağalık, paşalık yapmaya değil, gerçekten hizmet etmeye geldiğimizi ifade etmiştim. Ben göreve başlayalı 4-5 ay oldu, verdiğimiz bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Emeği geçen tüm kurumlara çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 17:53
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