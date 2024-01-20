  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kimseye aldırmadan sokakta yürüdü Çıplak vatandaş! Görüntüleri tepki çekti

İşte bu yılın yatırım önerisi! Konut ve altından daha fazla kazandıracak!

CHP’de muhalif kazanı kaynıyor! "Kılıçdaroğlu tulum çıkardı"

İmamoğlu belediyeciliği 5 yılda duvara tosladı! İBB'ye bağlı İETT 5 yılda çöktü! 214 otobüs hurdaya ayrıldı: 700 bin arıza gerçekleşti

İşte CHP belediyeciliği! Mağduru oynamak isterken bir skandal imza attı

CHP’li Büyükçekmece belediyesinde rüşvet soruşturmasında detaylar ortaya çıktı

AB Türkiye ile yakınlaşan ülkeye saldırmaya devam ediyor! Şimdi de LGBT dayatması

TOGG’da büyük gün! Bugün başlıyor

"İsrailli esirler için zaman tükendi"

Başkan Erdoğan'dan takoz ve istismar siyasetine sert tepki: CHP ve DEM birlikte hareket ediyor
Ekonomi Çiftçilere 3,5 milyar liralık destek!
Ekonomi

Çiftçilere 3,5 milyar liralık destek!

Yeniakit Publisher
2024-01-20 12:22:00 -
Çiftçilere 3,5 milyar liralık destek!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyar 495 milyon 566 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyar 495 milyon 566 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, çiftçilere yapılan destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Destek ödemesinin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Yumaklı, "3 milyar 495 milyon 566 bin lira tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıldı." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, hububat-baklagil ve dane mısır desteği 3 milyar 393 milyon 130 bin 477 lira, hayvan gen kaynakları desteği 51 milyon 740 bin 550 lira ve kırsal kalkınma yatırım desteği 50 milyon 694 bin 973 lira oldu.

TC kimlik numarasının son hanesi "0-2-4", vergi kimlik numarasının son hanesi "0-1-2-3-4-5-7-9" olan çiftçilerin hububat-baklagil ve dane mısır desteği bugün saat 18.00 itibarıyla ödenirken, söz konusu destek TC kimlik ve vergi numaralarının son hanesi "6-8" olan çiftçilere 26 Ocak saat 18.00'den sonra hesaplarına aktarılacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Filistin'e destek yürüyüşünden dönen adamın ağzını burnunu dağıtmıştı! O provokatörle ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıran gelişme
Filistin'e destek yürüyüşünden dönen adamın ağzını burnunu dağıtmıştı! O provokatörle ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıran gelişme

Gündem

Filistin'e destek yürüyüşünden dönen adamın ağzını burnunu dağıtmıştı! O provokatörle ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıran gelişme

KOSGEB 2023'te 18 milyar lira destek dağıttı
KOSGEB 2023'te 18 milyar lira destek dağıttı

Kobi

KOSGEB 2023'te 18 milyar lira destek dağıttı

AK Parti'nin aday çıkarmadığı 7 il belli oldu
AK Parti'nin aday çıkarmadığı 7 il belli oldu

Gündem

AK Parti'nin aday çıkarmadığı 7 il belli oldu

Türk Telekom teknolojisi! Türkiye'de yeni hedefi, paylaştı: Türk futbolunun destekçisi olmak için masaya oturacak
Türk Telekom teknolojisi! Türkiye'de yeni hedefi, paylaştı: Türk futbolunun destekçisi olmak için masaya oturacak

Kobi

Türk Telekom teknolojisi! Türkiye'de yeni hedefi, paylaştı: Türk futbolunun destekçisi olmak için masaya oturacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23