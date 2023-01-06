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Tarım Çiftçilere 2 bin 500 kestane fidanı dağıtıldı
Tarım

Çiftçilere 2 bin 500 kestane fidanı dağıtıldı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilere 2 bin 500 adet kestane fidanı dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 23:01:00 -

Tarım ve hayvancılığa olan desteklerini farklı alanlardaki proje ve çalışmalarıyla sürdüren Tekkeköy Belediyesi, Samsun İl Tarım Orman Müdürlüğüyle iş birliğinde çiftçilere 2 bin 500 adet kestane fidanı dağıttı.

Dağıtım için düzenlenen törende konuşma yapan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Tarım ve hayvancılığa ilişkin konularda Muhtar İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde yaptığımız çalışmalarla ilçemizde son 2 yıldır gücümüzün yettiğince örnek işlere imza atmaya çalışıyoruz. Pandemi döneminde dünyanın en önemli ihtiyacının gıda olduğunu hep birlikte öğrendik. Biz de o gündem beri şunu dile getiriyoruz: ‘Belediyelerin yola, asfalta, kaldırıma harcadığı kadar gücü yettiğince tarıma, çiftçiye, köylüye bütçe ayırması bir türlü bulup buluşturup bu alanlara destek vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu çalışma ile de bugün 2 bin 500 kestane fidanımız çiftçilerimizle ve toprakla buluşacak. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Daha önce çok çeşitli meyve fidanlarının çiftçilerle buluşturulduğunu söyleyen Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise kestane fidanın uzun ömürlü ve birim alanda getirisi fazla olacak bir ürün olduğunu belirterek alınan geri dönüşler ve talebe istinaden daha büyük adetlerde bu dağıtımların gerçekleştirilebileceğini ifade etti.
Verilen desteğin arıcılığa da faydalı olacağını söyleyen Yenidoğan Mahalle Muhtarı Hasan Yıldırım, “Ben arıcılıkla uğraşan biri olarak kestanenin arıya ne kadar faydalı olduğunu biliyorum. Fındık alanları çoğaldıkça arıcılık için iyi olması ama bu gibi çalışmalarla kestanenin artması bu durumu tersine çevirecektir diye düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.

Törene, Tekkeköy Kaymakamı Polat Kara, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcıları Özkan Karakaya ve Aydın Karmil ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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