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Ekonomi Çiftçiler tarlalarını cepten takip edebilecek
Ekonomi

Çiftçiler tarlalarını cepten takip edebilecek

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) tarafından, geliştirilen Uydu Tarla Takip Sistemi (TARKİP) ile Tarım Kredi ortağı çiftçiler, tarlalarını mobil cihazlarından takip edebilecek, ürünlerin gelişim, sağlık, su, stres, hastalık ve ilaç durumlarını harita üzerinden izleyebilecek.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 09:08:00 -
Çiftçiler tarlalarını cepten takip edebilecek

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) tarafından, tarımda verimliliğin artırılması, maliyet ve risklerin azaltılması amacıyla geliştirilen Uydu Tarla Takip Sistemi (TARKİP) ile Tarım Kredi ortağı çiftçiler, tarlalarını mobil cihazlarından takip edebilecek, ürünlerin gelişim, sağlık, su, stres, hastalık ve ilaç durumlarını harita üzerinden izleyebilecek.

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, uzaktan algılama teknolojileri ve güncel uydu görüntülerinin analiziyle geliştirilen TARKİP’i Tarım Kredi ortaklarının kullanımına açtıklarını ifade etti. Poyraz, şunları kaydetti: “Tarımda, ürün ve toprak şartlarını uygun hale getirmek için gerekli girdileri hassas tarımın gerektirdiği gibi sağlamak, üretim işlemlerini daha etkin gerçekleştirmek, araziden sürekli bilgi akışını sağlamak ve olası risklere engel olabilmek için uzaktan algılama teknolojileri geliştirdik. Kullanıma açtığımız mobil yazılım TARKİP ile ortaklarımız, tarladaki ürünlerine ait gelişim, verim, sağlık, su ve stres (besin eksikliği, klorofil geriliği, hastalık, ilaç takip gibi) durumlarını harita üzerinden takip edebilir, arazinin farklı yerlerinde meydana gelen riskleri tespit edebilir ve farklı üretim dönemleriyle karşılaştırarak yorumlar alabilirler.”

“Tarlada kalan ürünler kurutulup ihraç edilsin”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çiftçilerin alın terinin boşa gitmemesi için tarlada kalan sebze ve meyvelerin yeni yöntemler geliştirilerek yurtdışına satılmasının önemine işaret etti. Türkiye’de geçen yıl 119,2 milyon ton olan temel tarım üretiminin 10,7 milyon tonunun sofraya ulaşmadan kaybedildiğini belirten Palandöken, bu kayıpların çiftçilerin alın terinin ve milli servetin boşa gitmesi anlamına geldiğini belirtti.

Palandöken, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde tarlada kalan sebze ve meyvelerin kurutulup ihraç edilerek ekonomiye kazandırılması önerisinde bulundu.

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