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Gündem Çiftçiler şikayet etti! Denetim başladı
Gündem

Çiftçiler şikayet etti! Denetim başladı

Edirne'de, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gübre firmaları denetlenmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 09:29:00 -
Çiftçiler şikayet etti! Denetim başladı

Ticaret İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri kentteki gübre bayilerindeki fiyatları inceledi.

Firmaların depolarını gezen yetkililer, gübre çuvallarını kontrol etti, firma yetkililerine Kanunla ilgili bilgi verdi.

Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haksız fiyat artışlarının son zamanlarda kamuoyunu çokça meşgul ettiğini söyledi.

Ticaret Bakanlığınca ayçiçeği yağı, kuru bakliyat, yumurta, beyaz et, sebze ve meyve gibi temel gıda maddelerine yönelik denetimlerin sürdüğünü belirten Altun, "Ayrıca çiftçilerin kullandığı gübre çeşitlerinde de fahiş fiyatlar olduğu yönünde çiftçilerimizden şikayetler alınmaktadır." dedi.

Gübre fiyatlarına yönelik şikayetlerin ardından denetimlere başladıklarını ifade eden Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektörde haksız fiyat artışları olup olmadığının tespiti amaçlı Edirne Ticaret Müdürlüğü olarak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun verdiği yetkiye dayanarak denetimler yapıyoruz. Denetim sonuçlarını, Ticaret Bakanlığımıza paylaşacağız. Haksız fiyat artışı tespit edildiğinde gereken idari para cezası Bakanlığımız tarafından uygulanacaktır."

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