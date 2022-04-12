Çiftçiler hazine arazisi nasıl kiralayacak? Ecrimisil bedeliyle arsa kiralayana tapu verilecek mi?
Hazine arsası kiralama şartları kaldırıldı mı? Milyonların merakla beklediği kabine toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hazire arsası kiralama şartlarına ilişkin alınan kararı açıkladı. 2B arazi satışı başvuruları ne zaman?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından çiftçilere yönelik bir açıklamada bulundu. Peki, 2B arazi satışı başvuruları ne zaman?
Çiftçiler hazine arazisi nasıl kiralayacak? Ecrimisil bedeliyle arsa kiralayana tapu verilecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çiftçilerimizi ecrimisil bedelinin 10 yıl süreyle kiralama imkanı getirdiğimiz taşınmazlar için başvuru sürecini kaldırıyoruz. Süresi bitenler araziyi yeniden kiralayabilecek, 10 yıllık süreyi bitirenler de satın alabilecektir. 2B arazilerinin satışı ile ilgili başvuru ve ödeme süresini 31 Aralık'a kadar uzatma kararı aldık” dedi.