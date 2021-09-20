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Ekonomi Çiftçiler devlet destekli silajlık mısırın hasadına başladı
Ekonomi

Çiftçiler devlet destekli silajlık mısırın hasadına başladı

Devlet desteğiyle tarım alanlarını yaygınlaştıran Ağrılı çiftçiler, silajlık mısırda hasada başladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 08:46:00 -
Çiftçiler devlet destekli silajlık mısırın hasadına başladı

İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, bu yıl çok sayıda tarımsal projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Vali Osman Varol’la sürekli çiftçilerle bir araya geldiklerini ifade eden Engin, “Ağrı’da 2020 yılında 6 bin dekar ekili silajlık mısır alanımız vardı. Bu rakamı 2021’de hibe ve tohum desteğiyle 18 bin dekara çıkardık. Hayvancılık yapan yetiştiricilerimiz için çok önemli bir projedir” şeklinde konuştu. Engin, Ağrı’nın hayvancılık noktasında Türkiye’nin önemli illerinden biri olduğunu da hatırlattı. “Ağrı, sahip olduğu 410 bin büyükbaş ve 1 milyon 400 bin küçükbaş hayvan varlığıyla öne çıkmaktadır. Bu sene de kurak geçti ve dolayısıyla çiftçilerimiz girdi noktasında bazı zorluklar ve handikaplar yaşadı. Bitkisel üretimi geliştirme kapsamında yaptığımız silajlık mısır projemiz çiftçiler için çok faydalı oldu” diye konuştu. Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle çiftçilere korunga, İl Özel İdaresi desteğiyle de silajlık mısır tohumu dağıtıldığını belirten Engin, olgunlaşan bu ürünlerde hasadın devam ettiğini aktardı.

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