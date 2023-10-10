Çiftçi merkezi, çiftçilerin kalkınmasına katkı sunuyor

Biyoteknoloji ve Doku Kültürü Laboratuvarı, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler AR-GE Laboratuvarı, Distilasyon Ünitesi, Kurutma Tesisi, Üretim Seraları bölümleri ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Eğitim ve Koleksiyon Bahçesi’nin bulunduğu tesiste 42 personel görev yapıyor.

Ölmez çiçek, tıbbi papatya, civanperçemi, meryemanadikeni, oğul otu, ıtır, lavanta, çayağacı, züfa otu, ekinezya, sarıkantaron, kudret narı, defne, aynısefa, kara mürver, hayıt, vetiver, Hint yağı, biberiye ve misk ada çayı gibi tıbbi aromatik bitkilerin üretildiği BAÇEM’de, bu bitkilerin yanı sıra zeytin yetiştiriciliği, bahçıvanlık gibi birçok alanda konularda çiftçilere kurs veriliyor.

Her yıl 1000 kişinin kurslara katıldığı tesiste yapılan anlaşmayla, çiftçilere kendi bahçelerinde ürettikleri ürünler için satın alma garantisiyle destek sağlanıyor. Bu kapsamda her yıl çiftçiden 5 ton ürün alınıyor.

BAÇEM’de hem tesiste üretilen hem de çiftçilerden alınan tıbbi aromatik bitkiler, uzman ekip tarafından laboratuvarlarda krem, çay, yağ ve sabuna dönüştürülerek tüketiciyle buluşturuluyor.

Koleksiyon ve meyve bahçelerinin, rulo çim bahçesinin de yer aldığı BAÇEM, bünyesindeki 2 bin zeytin ağacıyla da zeytinciliğe destekte bulunuyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Serkan Akça, Balıkesir’in tarım ve hayvancılıkta Türkiye’de ilk 5’te yer aldığını belirterek, “BAÇEM’in belki de Türkiye’de eşi ve benzeri yoktur. Zeytin yetiştiriciliği, bahçıvanlık, bitki yetiştirme, tıbbi aromatik bitki yetiştirme gibi birçok alanda kursumuz mevcut. Her geçen gün çıtayı bir üst seviyeye taşıyoruz. Geçen yıl 24 çeşit bitkimiz varken bu sene bunu 36’ya çıkardık. Balıkesir’in değerlerine sahip çıkarak çiftçilerimizi katma değerli yüksek potansiyele taşımak istiyoruz. Ürünlerimizi ‘BAÇEM’ markasıyla satıyoruz. Üretim yapmak ve bununla birlikte çiftçiyi desteklemek kolay değil ama özverili çalışınca her şey kolaylaşıyor” dedi.

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