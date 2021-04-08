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Ekonomi Çiftçi kredileri silindi mi? Çiftçi tarım kredi borcu yapılandırma ne zaman?
Ekonomi

Çiftçi kredileri silindi mi? Çiftçi tarım kredi borcu yapılandırma ne zaman?

Çiftçi tarım kredileri ne oldu? Çiftçi ziraat kredileri silindi mi? Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Kabul edilen teklifte çiftçileri sevindirecek kredi borçlarına ilişkin düzenlemeye de yer verildi. Peki çiftçi kredileri silindi mi? Tarımsal kredi borç yapılandırma taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? Tarımsal kredi borç yapılandırma başvurusu ne zaman? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 10:51:00 - 2021-04-08 10:51:40
Çiftçi kredileri silindi mi? Çiftçi tarım kredi borcu yapılandırma ne zaman?

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Düzenleme ile çiftçilerin tarımsal kredi borçları yapılandırılacak.

Meclis'e sunulan "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına yönelik de yapılandırma imkanı getiriliyor.

Çiftçi kredi borcu yapılandırma ne zaman?

Uzun süredir gündemde olan borç yapılandırma uygulaması ile Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından çiftçilere kullandırılan tarımsal kredilerden 31/12/2020 tarihi itibarıyla takibe düşen, sorunlu, yani "tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktarılan" kredilerle ilgili yapılandırma öngörülüyor.

Tarımsal kredi borç yapılandırma başvurusu ne zaman?

31 Aralık itibariyle ödenmeyen borçlara yönelik yapılandırma için düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar kooperatife başvuru yapılması gerekecek. Yapılandırılacak kredilerde farklı oranlarda basit usulde faiz uygulanacak.

Tarımsal kredi borç yapılandırma taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?

Çiftçilerin yapılandırılacak kredi borçları da eşit taksitlere bölünecek. Yapılandırmaya esas tutarın defaten ödenmesi halinde borcun tamamı, taksitlendirilmesi halinde ise peşinata tekabül eden yüzde 30'u 2021 yılının ekim ayı sonuna kadar, kalan tutarı ise 2022 yılının ekim ayından başlamak üzere her yıl tekabül ettiği ayda üç eşit taksitte ödenebilecek.

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