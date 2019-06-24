‘Çiftçi Kayıt Sistemi’ için son hafta Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtların 30 Haziran tarihinde sona erdiğini yineledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt yaptırmayan çiftçilerin desteklerden yararlanamadığını, tarım sigortası yaptıramadığını, kredi kullanamadığını ve Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) ürün veremediğini belirterek, “Sisteme başvurular, yönetmelik çerçevesinde 30 Haziran 2019 tarihinde sona eriyor ancak, bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle çiftçilerimizin mağduriyet yaşamamaları için başvurularını 28 Haziran Cuma gününe kadar yaptırmaları gerekiyor” uyarısında bulundu.

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