Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları hafta sonu da yapılabilecek
Tarım ve Orman Bakanlığı, "Çiftçi Kayıt Sistemi" kayıtlarının hafta sonu da yapılabileceğini duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, "Çiftçi Kayıt Sistemi" kayıtlarının hafta sonu da yapılabileceğini duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları il/ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile e-Devlet kapısı ve 'TarımCebimde' mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor" ifadelerine yer verildi.
Tarımsal desteklerden yararlanmak isteyen çiftçiler için Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının 30-31 Aralık tarihlerinde de yapılabileceği belirtildi.