Çiftçi dostu projelerle kırsal kalkınma

Türkiye’deki ahududu üretiminin yüzde 96’sını gerçekleştiren Bursa’nın bu alanda ihracata yönelmesini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Tarım A.Ş. aracılığıyla ‘Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi’ni uygulamaya aldı. Proje kapsamında ahududu yetiştiricilerini eğitim için Bosna Hersek’e götüren Büyükşehir Belediyesi, aroması, dayanıklılığı ve lezzeti ile ihracata en uygun cins olan ‘polka’ cinci ahududunu Bosna Hersek’ten ithal ederek, doku kültür laboratuvarlarında çoğaltarak üreticilere geçen yıl 31 bin adet, bu yıl ise 125 bin adet yüksek verimli polka cinsi ahududu fidanını dağıttı.

Yeni ürün yaban mersini

Bursa’nın otomotiv, ahşap sanayi, tekstil ve makine sanayinde olduğu gibi katma değeri yüksek tarımda da bir marka haline gelmesini amaçlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 100 binin üzerinde yaban mersini fidanını üreticiyle buluştururken, 150 bin fidanı daha törenle çiftçilere teslim etti. Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği’nin (HAGEL) katkılarıyla Kelesli çiftçilere 126 bin adet çilek fidesi dağıtıldı. Özellikle kente çok fazla göç veren Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan’da göçün önüne geçmek amacıyla bölge ekonomisine değer katacak yatırımları devreye alan Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz Şubat ayında Harmancık’ı tarımda markalaştıracak yeni bir projeyi devreye aldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’yle imzalanan protokolle, 9 mahallede 23 üreticiye toplam 6 bin adet ayva fidanı dağıtılırken, ilçenin ayva üretiminde markalaşması hedefleniyor. Projenin, tam verim sağlandığında ilçe ekonomisine yıllık 1,5 milyon TL katkı sağlaması bekleniyor.

“Toplam 5.5 milyon fide ve fidan desteği”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarım noktasında nitelikli üretim için gerekli altyapı çalışmalarına devem ettiklerini söyledi. Üretimin doğru yerde yapılması ve kaynak israfını önlemek adına toprak analizi istediklerini dile getiren Başkan Aktaş, analizlerde olumsuz sonuçlar çıkması halinde çiftçileri başka ürünlere yönlendirdiklerini ifade etti. Fidan bedellerinin yarısını Büyükşehir Belediyesi’nin karşıladığını anlatan Başkan Aktaş, “‘Nasıl olsa bunlar dağıtılıyormuş alalım’ gibi bir algı var. Verdiğimiz bu fidanların doğru yerlere ulaştırılması bizim en büyük hayalimiz. Kentimizi katma değerli ürünler ve üzümsü meyveler alanında başkent haline getirmek istiyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 650 bin meyve fidanını Bursa’ya kazandırdık. Şimdi hızımızı daha da artırıyoruz. Tarım ve gıda alanında katma değeri yüksek ürünler ve üzümsü meyveler ile özdeşleşmiş bir kent haline getirmek için desteklerimizi artırıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak önümüzdeki 3 yıl içerisinde her yıl en az 1,5 milyon adet fide ve fidan desteği sağlamayı hedefliyoruz. Bu yılki desteklerimizle birlikte 2023 yılına kadar toplamda 5,5 milyon fide ve fidanı üretime kazandırmış olacağız. Bu fidanlar için yapacağımız 25 milyon liralık yatırım var. Yarısını biz sübvanse edeceğiz” dedi.

Ciddi tarım potansiyeli

Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir iştiraklerinden Tarım AŞ’yi ‘çiftçilerin üretim çeşitliliğine katkı sağlayan, onları eğiten, donanımlı ve bilimsel tarım yapılması noktasında çalışmalar yapan’ bir kurum haline getirdiklerini söyledi. Bursa’nın tarımsal üretimde ciddi potansiyelinin bulunduğunu, yaban mersini başta olmak üzere birçok üründe iklim, coğrafya ve flora gibi birçok avantaja sahip olduklarını kaydeden Başkan Aktaş, “Şehrimizde katma değerli ürünlerin üretimini artırmak ve özellikle belli stratejik ürünlerde ön plana çıkmak, üreticimize bu alanda farkındalık kazandırmak istiyoruz. Sürdürülebilir ve izlenebilir projelerin peşindeyiz. Çiftçilerimizi yeni çeşitler ve farklı katma değerli ürünler ile geliştirmeye ve desteklemeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Hedef ihracat

Çiftçilerin yüksek verimli fidanlarla buluşturulmasının yanında özellikle siyah incir ve deveci armudu gibi ürünlerin uluslararası pazarlarda da alıcı bulması için yoğun çaba sarf eden Büyükşehir Belediyesi, siyah incir ve deveci armudu hasadında da çiftçinin yanında oldu. Uluslararası fuarlarda bu ürünlerin tanıtımına çalışan Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın marka ürünlerini Uzak doğu ve Avrupa pazarlarında tüketiciyle buluşturuyor.