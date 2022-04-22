Çiftçi destek ödemeleri yattı mı? Buzağı, manda, malak parası ne kadar? Dana paraları yattı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal destek ödemeleri kapsamında hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara ödenen hayvancılık destekleri hesaplara yatıyor! Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 1 milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık destekleme ödemesini bugünden itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Üreten, alın ve akıl teri döken çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun." diyerek binlerce çiftçinin beklediği destek ödemelerinde müjdeyi verdi.