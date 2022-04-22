Çiftçi destek ödemeleri yattı mı? Buzağı, manda, malak parası ne kadar? Dana paraları yattı mı?
Büyükbaş hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar tarafından merakla beklenen 2022 Buzağı destekleriyle ilgili açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla hayvancılık desteklerine ilişkin beklenen müjdeyi verdi. Peki buzağı desteği, çiğ süt desteği, manda desteği, süt analiz desteği ve malak destek ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? Buzağı destek ödemeleri hesaplara yattı mı? Buzağı, manda, malak parası ne kadar?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal destek ödemeleri kapsamında hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara ödenen hayvancılık destekleri hesaplara yatıyor! Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 1 milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık destekleme ödemesini bugünden itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Üreten, alın ve akıl teri döken çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun." diyerek binlerce çiftçinin beklediği destek ödemelerinde müjdeyi verdi.