Çiftçi destek ödemeleri ne zaman yapılacak?
Son dakika haberine göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere 886 milyon liralık destek ödemelerinin bugün yapılacağını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında; 7 ilde, 37.493 üreticimize 755 milyon lira, Besi desteği kapsamında; 75 ilde, 66.638 yetiştiricimize 131 milyon lira olmak üzere; Toplamda 886 milyon lira destek ödemesi yapıyoruz. Ödemeler T.C. Kimlik numarası son hanesi; 0-2 olanların 12 Haziran 2020 saat 18.00’den, 4-6 olanların 19 Haziran 2020 saat 18.00’den, 8 olanların da 26 Haziran 2020 saat 18.00’den sonra hesaplarına yatmış olacak. Çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize hayırlı olsun."