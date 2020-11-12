  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Çift maske takmak korur mu? | Dışarda çift maske mi takmak gerekir?
Korona Virüs

Çift maske takmak korur mu? | Dışarda çift maske mi takmak gerekir?

Maske takana koronavirüs bulaşmaz mı? Koronavirüs salgınında tüm dünya ikinci dalga tehlikesiyle karşı karşıya. Son dönemde ülkemizde de vakalar arttı. Halböyle olunca milyonlarca kişi salgından maske, mesafe ve hijyen kurallanıyla korunup korunamayacaklarını araştırmaya başladı. Çift kat maske takmak mı gerekiyor? | Koronavirüsten hangi maske koruyor? | Gözlük takmak koronavirüsten korur mu?

Yeniakit Publisher
2020-11-12 17:26:00 -
Çift maske takmak korur mu? | Dışarda çift maske mi takmak gerekir?

Koronavirüsten korunmak için hangi maskeyi takmak gerekir? | Koronavirüs salgınında Avrupa yine alarm çanları çalıyor. İspanya ve İtalya'da hastanelerin dolduğu bilgileri endişeyle takip ediliyor. Ülkemizde ise vakalar artıyor. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgının kontrol altıda olduğunu belirtiyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Bakan Koca'da vatandaşları tedbirlere uyma konusunda sık sık uyarıyor. Peki, koronavirüsten korunmak için çift maske mi takmak gerekiyor?

Çift maske takmak korur mu? | Dışarda çift maske mi takmak gerekir?

Koronavirüs salgınına karşı tedbirlere uyan pek çok vatandaş toplu taşıma kullanırken ya da kapalı alana girdiklerinde üst üste iki maske takıyor. Peki, çift maske kullanmak koronadan korur mu?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, geçtiğimiz haftalaradaçift maske konusunda önemli bir açıkla yaptı. Azap, "Şu an için elimizde çift maske kullanımını destekleyecek bir bilimsel bilgi yok, bunun daha iyi koruduğunu söyleyen bir bilgi yok. Önemli olan kullandığımız tek maskenin, tıbbi maskenin 3 katlı arada bir geçirmez tabaka olan kurallara uygun üretilmiş maske olması. Böyle bir maske takmak zaten etkili bir koruma sağlıyor. Yüzde 65 ile 85 oranında sadece bu maske virüsün bulaşmasını engelliyor. 2'nci maske takmanın şöyle bir zararlı durumu olabilir; bu tek maske bile çok kayıyor ve ikide bir düzeltmek zorunda kalabiliyoruz. O yüzden de elimizi yüzümüze götürmek zorunda kalıyoruz. Eğer 2 maske olursa bu çok daha fazla olacak. 2 maske birbirinin üzerinden daha çok kayacak, gözümüze değecek daha çok düzeltmek zorunda kalacağız. O yüzden kendi ellerimizle kendimize enfekte etme riski var. Ben bu işle uğraşan bir klinisyen olarak kesinlikle çift maskeyi şimdiki bilimsel bilgilere dayanarak da önermiyorum. Tek ve doğru bir maske kullanımı etkili koruma sağlayacaktır” dedi.

Ayrıca uzmanlar kapalı ortamlarda gözlük kullanılmasını da öneriyor. Çünkü koronavirüs göz yoluyla da vücuda girebiliyor. Bazı uzmanlar gözlüğün burun kısmına oturan bölümü sayesinde küçük parçacıkların maskenin üzerinden girmesine de engel olduğunu belirtiyor.

Koronavirüs 2021'de bitti mi? | Koronavirüs ne zaman biter?
Koronavirüs 2021'de bitti mi? | Koronavirüs ne zaman biter?

Korona Virüs

Koronavirüs 2021'de bitti mi? | Koronavirüs ne zaman biter?

Kimler zatürre aşısı yaptırmalı? | Zatürre aşısı nerede yapılıyor?
Kimler zatürre aşısı yaptırmalı? | Zatürre aşısı nerede yapılıyor?

Korona Virüs

Kimler zatürre aşısı yaptırmalı? | Zatürre aşısı nerede yapılıyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu’ndan “beceremedik” itirafı! Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı
Siyaset

Kılıçdaroğlu’ndan “beceremedik” itirafı! Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı

Türkiye’nin mevcut sorunlarına çözüm üretemedikleri için halk tarafından iktidara layık görülmeyen CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,..
CHP'li isim Kılıçdaroğlu'nu fena madara etti
Siyaset

CHP'li isim Kılıçdaroğlu'nu fena madara etti

ABD Başkanı seçilen Joe Biden’ı kutlayan Kemal Kılıçdaroğlu’na eski CHP milletvekilleri tepki gösterdi. Şahin Mengü “Türkiye’deki 'iktidarı ..
Kemalist Nihat Genç’ten Meral Akşener hakkında bomba tanım
Siyaset

Kemalist Nihat Genç’ten Meral Akşener hakkında bomba tanım

Yazar Nihat Genç’in sosyal medyada İYİ Parti açıklamaları dikkat çekti. 'Gladio milliyetçisi’ diyen Nihat Genç, Meral Akşener’i radarına ald..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay