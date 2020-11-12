Koronavirüsten korunmak için hangi maskeyi takmak gerekir? | Koronavirüs salgınında Avrupa yine alarm çanları çalıyor. İspanya ve İtalya'da hastanelerin dolduğu bilgileri endişeyle takip ediliyor. Ülkemizde ise vakalar artıyor. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgının kontrol altıda olduğunu belirtiyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Bakan Koca'da vatandaşları tedbirlere uyma konusunda sık sık uyarıyor. Peki, koronavirüsten korunmak için çift maske mi takmak gerekiyor?

Çift maske takmak korur mu? | Dışarda çift maske mi takmak gerekir?

Koronavirüs salgınına karşı tedbirlere uyan pek çok vatandaş toplu taşıma kullanırken ya da kapalı alana girdiklerinde üst üste iki maske takıyor. Peki, çift maske kullanmak koronadan korur mu?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, geçtiğimiz haftalaradaçift maske konusunda önemli bir açıkla yaptı. Azap, "Şu an için elimizde çift maske kullanımını destekleyecek bir bilimsel bilgi yok, bunun daha iyi koruduğunu söyleyen bir bilgi yok. Önemli olan kullandığımız tek maskenin, tıbbi maskenin 3 katlı arada bir geçirmez tabaka olan kurallara uygun üretilmiş maske olması. Böyle bir maske takmak zaten etkili bir koruma sağlıyor. Yüzde 65 ile 85 oranında sadece bu maske virüsün bulaşmasını engelliyor. 2'nci maske takmanın şöyle bir zararlı durumu olabilir; bu tek maske bile çok kayıyor ve ikide bir düzeltmek zorunda kalabiliyoruz. O yüzden de elimizi yüzümüze götürmek zorunda kalıyoruz. Eğer 2 maske olursa bu çok daha fazla olacak. 2 maske birbirinin üzerinden daha çok kayacak, gözümüze değecek daha çok düzeltmek zorunda kalacağız. O yüzden kendi ellerimizle kendimize enfekte etme riski var. Ben bu işle uğraşan bir klinisyen olarak kesinlikle çift maskeyi şimdiki bilimsel bilgilere dayanarak da önermiyorum. Tek ve doğru bir maske kullanımı etkili koruma sağlayacaktır” dedi.

Ayrıca uzmanlar kapalı ortamlarda gözlük kullanılmasını da öneriyor. Çünkü koronavirüs göz yoluyla da vücuda girebiliyor. Bazı uzmanlar gözlüğün burun kısmına oturan bölümü sayesinde küçük parçacıkların maskenin üzerinden girmesine de engel olduğunu belirtiyor.