  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Baklava şerbeti kaç dakika kaynatılır? Baklava şerbeti kıvamı nasıl olmalı?

TBMM TV Taner Akkuş’a plaket verdi

Ali Erbaş'tan 'bayram namazı' açıklaması

Kadınlar adetliyken (hayız halinde) arefe günü ihlas suresini okuyabilir mi?

Camiler ne zaman ibadete açılıyor, süreçte nelere dikkat edilecek?
için kalan
Aktüel

Cide’de yasağa uymayarak aracıyla gezen vatandaşa 3 bin 150 TL ceza

Kastamonu’nun Cide ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak aracıyla gezen bir vatandaşa 3 bin 150 TL ceza uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 19:14:34 -
Cide’de yasağa uymayarak aracıyla gezen vatandaşa 3 bin 150 TL ceza

Kastamonu’nun Cide ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak aracıyla gezen bir vatandaşa 3 bin 150 TL ceza uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, önleyici kolluk devriyesi esnasında A.D. isimli şahsın 78 AZ 626 plakalı aracı ile gezdiği tespit edildi. Ekipler tarafından aracı durdurulan A.D.’ye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. Maddesi gereği 3 bin 150 TL idari yaptırım cezası uygulandı. Yetkililer, vatandaşların bu gibi cezalara maruz kalmamaları için alınan kurallara harfiyen uymalarını istediler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı