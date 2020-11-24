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Gündem Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak'ın evine silahlı saldırı düzenlendi
Gündem

Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak'ın evine silahlı saldırı düzenlendi

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak'ın evine kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 06:46:00 - 2020-11-24 06:48:59
Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak'ın evine silahlı saldırı düzenlendi

Edinilen bilgiye göre, Çördük Mahallesi'nde bulunan Belediye Başkanı Memiş Kaynak'ın evine kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırıdan, Belediye Başkanı ve ailesi yara almadan kurtuldu.

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