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Kadın - Aile Çiçekleriniz eskisinden daha canlı görünecek: Çiçek daha canlı hale geliyor! Solmuş çiçeklerinizi canlandırın
Kadın - Aile

Çiçekleriniz eskisinden daha canlı görünecek: Çiçek daha canlı hale geliyor! Solmuş çiçeklerinizi canlandırın

Yeniakit Publisher
2024-08-30 13:48:00 - 2024-08-30 14:04:20
Çiçekleriniz eskisinden daha canlı görünecek: Çiçek daha canlı hale geliyor! Solmuş çiçeklerinizi canlandırın

Solmuş ve sararmış çiçekleri yeniden canlandırmanın çok kolay bir püf noktası var. Toprağa bir bardak dökmek yetiyor…

Bitkiler için oksijen

Etrafımıza hızlıca bir göz gezdirirsek, muhtemelen birçok eski paslı çivi buluruz. Artık bunları bir şeyleri sabitlemek için kullanamayız. Peki bu yüzden onları atmalı mıyız? Hayır! Paslı çiviler aslında evin etrafında tamamen farklı bir amaçla kullanılabilir ve oldukça yararlıdır. Bu amacın ne olduğunu merak ettiniz mi? Okumaya devam edin!

Bir hayat kurtarmak ister misiniz? Evet mi? Ev bitkilerimizin eski çivilerin üzerinde oluşan pastan çok fayda sağlayabileceğini biliyor muydunuz? Pasta bulunan demir oksijen için iyidir. Ve bundan kim yararlanabilir? Evet, bitkilerimiz! Evinizin etrafında bir sürü güzel ev bitkisi var ve soluyorlar ya da parlaklıklarını mı kaybediyorlar? O zaman bu ipucu size yardım edecek. Sevdiğiniz bitkilerin hayatını kurtarabileceksiniz.

Yapılması gereken nedir?

Paslı eski çivileri bitkileriniz için kullanmak istiyorsanız yapmanız gereken şey; üzeri paslanmış yaklaşık altı adet eski çivi toplayın.

Plastik bir şişeyi yarıya kadar su ile doldurun.
Çivileri bu suya ekleyin ve birkaç dakika batmalarını bekleyin.Suyun yavaş yavaş renk değiştirmeye başlayacağını göreceksiniz.
Kapağı şişeye takın ve birkaç kez kuvvetlice sallayın.
Keskin bir nesneyi alın ve plastik kabakta dikkatlice üç delik açın. Böylece, bir çeşit sulama kabı yaratmış olacaksınız.Daha sonra, paslı suyu bitkinin toprağının üzerine sıkın.
Bitkilerinizin yakın zamanda tekrar harika göründüğünü fark edeceksiniz!

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