Çiçeklerdeki kurtlanma nasıl önlenir? Kurtlu toprak nasıl temizlenir?

Kurtlanmış olan çiçeklerin yapraklarının dökülmesi ya da renk değiştirmesi olasıdır. Özellikle yeşil yapraklı olanların kahverengiye dönmesi, toprakta büyük bir sorun olduğunun belirtisidir.

Toprakların devamlı olarak böceklerden uzak tutulması için ilaçlanması gerekir. Fakat evde zirai ilaçların kullanılması pek de mümkün olmuyor. Evinde domates, salatalık ya da renkli çiçek yetiştirenler, bu ilaçları kullanmak istemeyeceklerdir.

Çiçekler için en verimli ilaç, sigara külü veya izmarittir. Kül kullanılacaksa, bir kilo toprağa bir yemek kaşığı kadar sigara külünün karıştırılması yeterli olacaktır. Eğer izmarit kullanılacak ise, 1 litre suyun içerisine 10 adet izmarit atılıp bir gece bekletilir ve suyu, çiçeğe bir yemek kaşığı olacak şekilde haftada bir verilir. Eğer beyaz sineklenme olursa, fısfıs ile bu su çiçeğe haftada bir sıkılır.

Bunun dışında izmarit kullanmak istemeyenler aynı yöntemi 3 diş sarımsak ve bir litre su ile yapılabilir.