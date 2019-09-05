Çiçek saksılarının dibine buz koyarsanız ne olur?

Çiçekler kendi su ihtiyaçlarını bilir ve bunu çözmek için emerler. Bunun için gerekli olan şey köklerine buz bırakmaktır.

ÇİÇEKLERE NE SIKLIKLA SU VERİLİR?

Çiçekleri çok sulamak ve suyun saksıda kalması gibi haller çiçekleri öldürebilir. Çiçeğinizi sulamayı hatırlayamıyor ya da ne kadar su vereceğinizi düzenleyemiyorsanız, buz küplerini kullanabilirsiniz. Çiçek saksılarınıza birkaç parça buz küpü yerleştirdiğinizde, yavaş yavaş eriyen buzun suyu çiçeğin bütün kökleri tarafından emilir. Bu şekilde hem saksıda su toplanarak kökleri çürütmez hem de sulamayı hatırlama derdiniz ortadan kalkar.

Çiçekleri ne zaman sulamanız gerektiğini köklerine bakarak fark edebilirsiniz. Kökler hala yeşilse sulamanız lazım değildir. Eğer kökler gri renge çevrilmişse sulama vakti gelmiş demektir. Üstelik, çiçekleri doğrudan güneş almayan fakat bol ışık alan bir yere koymayı da unutmayın. Işığını ve suyunu iyi düzenlediyseniz, çiçekleriniz uzun seneler devamlı çiçek açmayı sürdüreceklerdi