0553 313 94 23

Çiçek saksılarının dibine buz koyarsanız ne olur?

Çiçeklerinize su verme olayını bir türlü ayarlayamıyor ve çiçekleri solduruyorsanız bunun çözümü dibine buz koymaktır.

05 Eylül 2019 Perşembe 10:31
Çiçek saksılarının dibine buz koyarsanız ne olur?

Çiçekler kendi su ihtiyaçlarını bilir ve bunu çözmek için emerler. Bunun için gerekli olan şey köklerine buz bırakmaktır.

ÇİÇEKLERE NE SIKLIKLA SU VERİLİR?

Çiçekleri çok sulamak ve suyun saksıda kalması gibi haller çiçekleri öldürebilir. Çiçeğinizi sulamayı hatırlayamıyor ya da ne kadar su vereceğinizi düzenleyemiyorsanız, buz küplerini kullanabilirsiniz. Çiçek saksılarınıza birkaç parça buz küpü yerleştirdiğinizde, yavaş yavaş eriyen buzun suyu çiçeğin bütün kökleri tarafından emilir. Bu şekilde hem saksıda su toplanarak kökleri çürütmez hem de sulamayı hatırlama derdiniz ortadan kalkar.

Çiçekleri ne zaman sulamanız gerektiğini köklerine bakarak fark edebilirsiniz. Kökler hala yeşilse sulamanız lazım değildir. Eğer kökler gri renge çevrilmişse sulama vakti gelmiş demektir. Üstelik, çiçekleri doğrudan güneş almayan fakat bol ışık alan bir yere koymayı da unutmayın. Işığını ve suyunu iyi düzenlediyseniz, çiçekleriniz uzun seneler devamlı çiçek açmayı sürdüreceklerdi

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:31
  1. Çiçek
  2. Sulama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    650 gram doğan Umut bebek hayata tutundu
    1. 650 gram doğan Umut bebek hayata tutundu
    2. Bugatti Chiron hız rekorunu Michelin..
    3. Muratpaşa Kadın Hentbol Takımı..
    4. Her ay 15 yapı market ürünü en..
    5. Tartıştığı kişi kulağının bir bölümünü..
    6. 67 Burda AVM’den okul çantası hediye
    7. Milletvekili Sorgun ve Başkan..
    8. Metin Diyadin, sarı-lacivertli..
    9. Çanakkale'de Yunanistan'a gitmeye..
    10. KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları..
    11. 4 ayda 45 kilo verdi
    12. Baba ve oğlu polise hakaret ve..
    13. Snowboardda sezon hazırlık kampı..
    14. Akit’in güvenilir ürün hassasiyeti..
    15. Transfer döneminin en çok konuşulan..
    16. Yunusemre voleybolda yeni sezon..
    17. Yağlı güreş aşığı bir cazgır: Emin Ger
    18. Boyabat Emniyeti öğretmenlere trafik..
    19. LEGO Festivali başlıyor
    20. Aslanapa’da hububat alım merkezi..
    21. Ham çelik üretimi azaldı
    22. Tarihi Rahvan At Yarışları pazar günü..
    23. Yeni stat müjdesi
    24. ABD'den İran tankerinin kaptanına..
    25. Bakan Selçuk, AA Editör Masası'na..
    26. "Milli takımın duruşu inanılmaz..
    27. Ayanis Kalesi'ndeki "gizemli oda"nın..
    28. Ayanis Kalesi'ndeki "gizemli oda"nın..
    29. Çok fazla mimik kullanmaya dikkat
    30. Milli okçu, katıldığı ilk uluslararası..
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Melih Gökçek sonunda patladı: Kazığı bile alkışlıyorlar, kıvırtmayın!
    Melih Gökçek sonunda patladı: Kazığı bile alkışlıyorlar, kıvırtmayın!
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe