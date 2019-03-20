Çiçek hastalığı nedir, çiçek hastalığı nasıl geçer?

Çiçek hastalığı genellikle küçük yaşlarda daha sık görülen bulaşıcı yani virüs taşıma özelliği bulunan bir hastalık türüdür. Yüz başta olmak üzere vücudun her yerinde kırmızı irinli kaparcıklar meydana gelir. Çiçek hastalığı ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalıktır. Variola da denir. Variola major ve Variola minor olmak üzere iki tipi vardır. Peki çiçek hastalığının belirtileri nelerdir? Çiçek hastalığı nedir, bulaşıcı mıdır? Çiçek hastalığının belirtileri ve tedavisi…

Çiçek hastalığı, başta çocuklarda olmak üzere her yaşta ve her cinste kişilerde görülen, irinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan, ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalıktır. Virüs kökenli bir hastalık olmak üzere bulaşıcıdır ve belirtileri gözle görülebilir şekildedir. Başlangıç, genellikle ani ve şiddetlidir. Baş ağırısı, kusma, sırt ağrısı, kas sertliğiyle birlikte ateş 39-40 deereceye kadar yükselir.

Çicek hastalığını yakından tanıyalım: Çiçek hastalığı nedir?

Çiçek hastalığı – variola akut, enfeksiyöz bir hastalıktır. Her yaşta ve her cinsten kişiler bu hastalığa yakalanabilir. İki tipi vardır: Variola major ve variola minor. Bu iki tip, esasında birbirine çok fazla benzemekle beraber, variola major’da ölüm oranı % 15, buna karşılık variola minor’da % 0,2’dir.

Çiçek hastalığı neden olur?

Filtre olabilen ve hastalık yaralarının içindeki sıvıda bulunan bir virüstür. Bulaşması, hastayla, hastanın eşyalarıyla, hastayla ilgili kişilerle temasla, olasılıkla sineklerle ve virüslü havanın solunmasıyla olmaktadır. Kuluçka dönemi 10-14 gündür.

Çiçek hastalığının belirtileri nedir?

Başlangıç, genellikle ani ve şiddetlidir. Baş ağırısı, kusma, sırt ağrısı, kas sertliğiyle birlikte ateş 39-40 deereceye kadar yükselir. Genellikle, esas deri belirtilerinin görülmesinden önce, deride kızıl hastalığını andırır bir genel kızarma belirir. Hastalığın üçüncü gününde asıl çiçek hastalığı kırmızılığı ortaya çıkar ve ateş normale iner. Kırmızılık, noktalar ve küçük, sert kabartılar halindedir; bunlar, içi sıvı dolu kesecikler, sonra da sivilce adı verilen cerahatli kesecikler şeklini alır. Bu evrede, ateş yeniden yükselmeye başlar ve yaklaşık olarak on ikici günde sivilceler patlar. On altıncı gün dolayında, sivilcelerin üzerinde kabuklaşma başlar. 2-3’üncü haftalarda kabuklar düşer ve yerlerinde çukurluk bırakırlar. Kırmızı noktalar, önce kol ve bacaklarda, alın ve saçlı deride, daha sonra vücutta da ortaya çıkar. (Bu durum, su çiçeğinde görülenin tam tersidir; su çiçeğinde, kırmızı lekeler gövdede başlayıp, yüz,kol ve bacaklara sonradan yayılır).

Çiçek – Variola Hastalığın üç tipi tanımlanmaktadır

a) Basit tip: Genellikle görülen tip olup, sivilceler birbirinden ayrıdır ve hastalığın gidişi iyidir.

b) Şiddetli tip: Birçok sivilceler bir araya gelir ve bazen yüzeysel abseler oluştururlar. Bu tipte, genellikle hastanın durumu çok ağırdır ve bazen delirium görülür. Hastalığın gidişi genellikle kötüdür.

c) Kanamalı tip: Burada, sivilceler içinde,mukozalarda ve göz konjonktivasında kanamalar görülür. Bu tip, çiçeğin en fazla öldürücü, en ağır şeklidir.

Çiçek hastalığının tedavisi

Çiçek hastalığının hiçbir belirli tedavisi yoktur. Ancak çiçek hastalığında yapılması gerekenleri şöyle sıralayabiliriz; hasta yatırılmalı, saçı kısa kesilmeli ve derisi % 1 potasyum permanganat eriyiği ile yıkanmalıdır. Yüz ve gözleri korumak ve bu amaçla gözleri sık sık yıkamak gereklidir. Hasta, 6 hafta süreyle veya bütün kabukları dökülene kadar, karantinaya alınmalıdır. Önleyici (pofilaktik) tedavi, çocukken kişiyi aşılamak ve belirli aralıklarla, salgın zamanlarında aşıyı tekrarlamaktır. Hastayla temas etmiş kişiler aşılanmalı ve 16 gün süreyle göz altında tutulmalıdır. Marboran (N-methylisatin B-thiosemicarbazone) adlı ilacın önleyici etkisi vardır ve 3 gramlık 2 doz halinde verilir. Temas etmiş kişilere ayrıca, önleyici olarak, hiperimmün gamma globülin yapılabilir.