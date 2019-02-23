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Çiçek açan ağaçlar şehre renk kattı

Samsun’da yol kenarında bulunan süs ağaçlarının çiçek açması şehirde güzel görüntüler oluşturdu.

23 Şubat 2019 Cumartesi 12:56
Çiçek açan ağaçlar şehre renk kattı

Samsun’da yol kenarında bulunan süs ağaçlarının çiçek açması şehirde güzel görüntüler oluşturdu.


Kış mevsiminin son günlerinin yaşandığı bu günlerde Samsun’da parklardaki bazı süs ağaçları çiçek açtı. İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ağaçlar baharın güzelliğini göstermeye başladı. Şehre güzel bir görüntü katan çiçek açan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Yol kenarında çiçekleri izleyen bir vatandaş, "Ağaçların çiçek açması çok güzel görüntüler oluşturdu. Biz de buradan geçince bakmadan geçmiyoruz. Allah’ın hikmeti işte her verdiğinde ayrı bir güzellik var" dedi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 12:56
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