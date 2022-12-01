Çiçek Abbas yine ucuz yırttı! Türk milletini aşağılamaktan yargılanıyordu...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Türk milletini aşağılayan ifadelerde bulunduğu iddiasıyla yargılanan oyuncu İlyas Salman beraat etti. Salman hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemi bulunuyordu.

Çiçek Abbas, Banker Bilo gibi yapımların oyuncusu İlyas Salman hakkında dava açılmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Salman'ın 25 Ocak 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Türk milletini aşağılayan ifadelerde bulunduğu öne sürülüyor. İddianamede İlyas Salman'ın "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyordu.

Asliye Ceza Mahkemesi'ndegörülen duruşmada İlyas Salman’ın avukatı hazır bulundu. Geçen celse esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın olay tarihinde davaya konu olan videoda Türk milletine yönelik 'Akılsız halk' şeklindeki söylemi nedeniyle İlyas Salman’ın 'Türk Milletini Alenen Aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsini talep etmişti.

Duruşmada söz verilen İlyas Salman’ın avukatı, "Müvekkilimin açıklamaları düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir. İfadeleri diğer vatandaşlara göre daha sert olabilir. Kendisi sevilen bir sanatçıdır. Beraatını talep ederiz" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, ‘Türk milletini alenen aşağılama’ suçunun unsurlarının oluşmadığı belirterek, İlyas Salman’ın beraatine karar verdi.

ATEİST OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Ateist olduğunu söyleyen oyuncu İlyas Salman, Magazin Noteri programında vasiyetini açıkladı. "Başıma ne alevi dedesi, ne sünni hocası, ne haham ne de papaz gelmesin" diyen Salman, sadece dostlarının kendisini türküler eşliğinde son yolculuğuna uğurlamasını istemişti.

"BENİ YIKAMASINLAR, ÖLDÜĞÜM KIYAFETLE GÖMSÜNLER"

Salman, sunucu Ali Eyüboğlu'nun "Ateist İlyas Salman'ın ailesine bir vasiyeti var mıdır?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Başıma ne alevi dedesi, ne sünni hocası, ne haham ne de papaz gelecek. Gelmesin. Arkadaşlarım ve yoldaşlarım toplanacaklar ve beni türkülerle, şarkılarla uğurlayacaklar. Beni yıkamayacaklar, dünyadaki kirimle gideceğim. Hangi elbiseyle öldüysem, o elbiseyle gömüleceğim."