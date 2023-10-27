Çiçeğiniz açmıyor mu? Bundan dibine ekleyin çiçek coşsun ve sararmalar yok olsun! Adım adım uygulayın

Çiçeklerin açmaması ve solması, birçok insan için can sıkıcı bir durumdur. Ancak, çiçek bakımıyla ilgili bazı teknikleri uygulayarak çiçeklerinizin coşmasını sağlayabilirsiniz. Bu tekniklerin uygulanması oldukça basittir ve çiçeklerinizin daha uzun süre canlı kalmasını sağlar. Çiçeklerinizi düzenli olarak sulamak, güneş ışığına maruz bırakmak, toprağını değiştirmek ve gübrelemek gibi işlemler, çiçeklerinizin sağlıklı ve canlı kalmasını sağlayacaktır. Ayrıca, çiçeklerinizin türüne göre bakım teknikleri de değişebilir. Bu nedenle, çiçeklerinizin ihtiyaçlarına uygun bakım yapmak, onların daha uzun süre canlı kalmasını sağlayacaktır. Unutmayın, çiçeklerin coşmasını sağlamak sizin elinizde!

ÇİÇEKLERİ COŞTURAN DOĞAL FORMÜL

Sozcu.com.tr'de aktarılanlara göre; Domatesten maydanoza limondan rengarenk çiçeklere hepsi balkonlarda veya evin bir köşesinde yer alırlar. Her birini yetiştirmek ayrı bir zevk ve mutluluk verir. Çiçek yetiştiricileri bir kere bu işe başladı mı mutlaka gerisi gelir. Toprakla uğraşmak insanı rahatlatırken yetişen bitkileri görünce ayrı bir duygu yaşatır insana. Yetiştirdiğiniz sebzeleri taptaze dalından koparıp ister kahvaltılarda ister yemeklerinizde yemeniz mümkün. Salon çiçekleriniz ise adeta sizin eseriniz gibi evinizde yer alır. Bazen çiçekler solabilir dalları kuruyabilir. Bu durumun canınızı sıkmasına izin asla izin vermeyin. Elbette salon çiçeklerini canlandırmanın da bir yöntemi var. Çok sevdiğiniz orkidenizden evinize neşe katan menekşelerinizde yaşanan değişimler elbette zamanı geldiğinde yaşanacaktır. Bazen çiçeğin bulunduğu ortamın yanlışlığı bazen toprağın minerallerini kaybetmesinden kaynaklanan bu durumu ortadan nasıl kaldırabiliriz diye düşünüyorsanız işte salon çiçeklerini canlandırma yöntemleri nelerdir. Tüm merak ettikleriniz haberin devamında…

SARIMSAKLI SU ÇİÇEKLERİN COŞMASINI SAĞLIYOR

Sarımsak doğal antibiyotiktir. İnsan sağlığı için faydalı olduğu gibi bitki ve çiçeklerin de sağlığını korumaktadır.

Böceklenen bitkilere gübre vermek ve canlanmasını sağlamak için bir miktar sarımsaklı su hazırlayın.

Sarımsaklı suyu, tüm bitkileriniz için kullanın.

Sarımsaklı su sayesinde bitkiler böceklenmekten uzak kalacak ve daha canlı şekilde büyüyecektir. Nefisyemektarifleri.com sitesinde yer alan bilgilere göre hazırladığınız bu sarımsaklı su çiçeklerinizin coşmasını sağlayacaktır.

Unutmadan aşırıya kaçmayın ve uygulamayı çiçeklerinize sadece yılda 2 kez yapın. 6 ayda bir yapmak doğru tercih olacaktır. Vereceğiniz miktar ise yarım fincanı geçmemelidir.