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Cibuti ve Somali'de bulunan 207 Türk vatandaşı Nevşehir'e geldi

2020-04-26 09:16:57 -
Cibuti ve Somali'de bulunan 207 Türk vatandaşı Nevşehir'e geldi

NEVŞEHİR (AA) - Cibuti ve Somali'de bulunan 207 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında, Cibuti ve Somali'deki 207 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak Kapadokya Havalimanı'na indi.

Sağlık kontrollerinin ardından vatandaşlar, sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak otobüslere bindirildi.

Yolculardan 123'ü Nevşehir'de gözlem altında tutulacakları Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ayşe Hümaşah Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilirken, diğerleri is öğrenci yurduna yerleştirilmek üzere otobüslerle polis eşliğinde Niğde'ye gönderildi.

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