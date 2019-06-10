Çıbanbaşı Koç!

Türkiye’nin en tartışmalı şirketi olan Koç Holding, bir kez daha tepkilerin odağında. PKK elebaşlarının alenen oy istediği, Yunanlı Haçlıların desteğini ilan ettiği CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na VIP uçak tahsis eden Koç grubu, yakın dönemde başta Gezi kalkışması olmak üzere birçok yıkım operasyonunda aktif rol üstlendi.

Zillet’in adayı proje Ekrem’i Sunset’le uçuruyorlar

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun seyahatlerinde kullandığı 80 milyon dolar değerindeki özel jetin Koç Grubu’na ait olması dikkat çekiyor. İmamoğlu, seçim kampanyası kapsamında gerçekleştirdiği seyahatlerinde Koç Holging’e ait “Setair” şirketinin TC-RMK kuyruk tescilli özel jetini kullanıyor. CHP’nin Kandil destekli adayına VIP uçak tahsis eden Koç Holding’e tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Koç’un özel uçağı (İmamoğlu’nun) altına tahsis edilmiş. Kusura bakmayın, ben bir şey görüyorum. Beni kim kınarsa kınasın. Gezi olaylarında otel tahsis edenler, Gezi olaylarında Taksim’deki otellerini tahsis edenler bugün uçaklarını tahsis ediyorlar” dedi. Bakan Soylu’nun isim vererek eleştirdiği Koç grubu ise özel jetin kendilerine ait olduğunu kabul ederek, “ücret karşılığı kiraladılar” savunmasını yapmakla yetindi.

Gezi Parkı olaylarında da şaibeli seçimde de Koç gibi!

CHP’nin Kandil destekli adayı Ekrem İmamoğlu’na özel jet tahsis eden Koç Grubu, devlete ve hükümete karşı yürütülen hemen her yıkım operasyonunda çıbanbaşı olarak beliriyor. Bakan Soylu’nun işaret ettiği Gezi kalkışmasında aktif rol üstlenen Koç Grubu, kendilerine bağlı olan Divan Otel’i çapulculara açmıştı. Taksim’deki Divan Otel, polise saldıran eylemcilere ücretsiz internet desteği vermişti. Bununla da yetinmeyen Divan Otel, kapılarını ardına kadar açarak çapulcular için özel revir hazırlamıştı. Koç, skandalı deşifre eden Akit gazetesini susturmak için dava üstüne dava açmıştı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği fesadının arkasında da varlar

Koç ailesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği adlı sapkın projeyi toplumsal alana taşıma görevini üstlendi. Önce bireyleri, sonra da aileyi yozlaştırmayı hedefleyen Batı menşeili Toplumsal Cinsiyet Eşitliği adlı ahlaksız projenin iş dünyası ve toplumsal alandaki ortaklığını Koç Holding yürüttü. Koç Grubu, projenin geniş kitlelere yayılması için iletişim uzmanları eşliğinde reklam ve PR çalışmaları yaptı. “İletişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” adıyla 2017’de Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve İsveç TCE Ana Akımlaştırma Komitesi (JämStöd) ile anlaşma yapan Koç, “Cinsiyet Eşitliği Atölyeleri” olarak adlandırılan projeyi geniş kitlelere ulaştırmak için 100’ün üzerinde pazarlama ve iletişim uzmanını sahaya sürdü. Koç’un organize ettiği konserlerde de ünlü isimler tarafından Toplumsal Cinsiyet söyleşileri gerçekleştirildi.

Yapı Kredi kitaplarında eşcinsellik propagandası

Koç’un Yapı Kredi Yayınları (YKY) üzerinden kamuoyuna sürdüğü kitaplarda eşcinsellik propagandası yapılıyor. Yapı Kredi Yayınları’nın ABD ve İtalya menşeili kitaplarında çocuklar hedef alınıyor. YKY’nin Garfield adlı çocuk kitabı serisinde “Haftasonu cinsiyet değiştirmek için ameliyat oluyorum” ifadelerine yer veriliyor.

“Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler” kitabında sözde bir ilkokul öğrencisinin anlatımıyla eşcinsel sapkınlık normalleştirilmeye çalışılıyor. Aklî melekeleri gelişmemiş çocuklara cinsel yönelim telkinlerinde bulunulan “Kız Çocuk Hakları Bildirgesi” ile “Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi” kitaplarında hem erkek hem kız çocuklar için “İstedikleri kişiyi sevme hakkı vardır: Kız ya da erkek” ifadesi bulunuyor.

Ahlaksız sergiyle maneviyatı ayaklar altına aldılar

Koç ailesine ait Abdülmecid Efendi Köşkü’nde düzenlenen ahlaksız serginin de altından çıkan söz konusu şirket çıktı. Ulu Hakan Sultan Abdülhamid Han’ın satın alarak son halife Abdülmecid Efendi’ye hediye ettiği Nakkaştepe’deki köşkte çıplak insan bedenlerinin teşhir edildiği sergi düzenlendi. 2017’deki sergide duvarlarında ayetler bulunan odalarda ahlak dışı karakterlere yer verildi. Son halifenin köşkünde manevi atmosferin baltalandığı sergi, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç tarafından düzenlendi.

Bir ağaç için memleketi yaktı Sarıyer’de ormanı katletti...

Koç Holding’e ait Koç Üniversitesi’nin Zekeriyaköy’deki kampüsünün yapımı sırasında ağaç katliamı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2013 yılında kamuoyu gündemine taşıdığı skandalın başrolündeki Koç Üniversitesi, İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki kampüs inşaatında onbinlerce ağacı söktü. Koç Üniversitesi, 28 Şubat sürecinde alınan onayla Mavramoloz Devlet Ormanı’nın göbeğinde 160 hektarlık arazide ağaç kıyımı yapılarak inşa edildi. Koç’un orman katliamı nedeniyle 1997 yılında ANAP’lı Bayındırlık ve İskan Bakanı Yaşar Topçu, Yüce Divan’a sevkedilmişti.

ETÖ-FETÖ kanalına para

Her melanetin altından çıkan Koç grubu, bir dönem ETÖ’nün bir dönem de FETÖ’nün sesi olan Kanaltürk TV’nin kuruluşunda şaibeli kanala 8.4 milyon lira para akışı sağlamasıyla gündeme geldi. Koç’a ait Beko Ticaret A.Ş., Tuncay Özkan’ın sahibi olduğu dönemde Ergenekon Terör Örgütü’nün sözcülüğünü yaptığı iddia edilen Kanaltürk’e kuruluş aşamasında 8.440.000 YTL’lik (8 milyon 440 bin TL) ödeme yapmıştı. Kanaltürk daha sonra FETÖ’cü Akın İpek’in eline geçmiş ve Fetullahçı şebekenin propaganda merkezi olmuştu.

Doları yükselten de o

Dış mihrakların Türkiye ekonomisine karşı döviz üzerinden başlattığı operasyona karşı 2016 yılında “Dolarlarınızı bozdurun, Türk Lirasına ve altına çevirin” çağrısı yapan Erdoğan’a karşı Koç’a ait Yapı Kredi Bankası vatandaşları dolar teşvik etti. Koç’un bankası, dolar boykotu sürecinde başlattığı kampanyada “30 Aralık’a kadar vadeli dolar mevduat faizlerini yüzde 3.00’e sabitleme” kararı almış ve bunu “kaçırılmayacak fırsat” sözleriyle afişe etmişti.