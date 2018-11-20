"CIA’nın görüşü yanlış!"

Münübe Yılmaz

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, CIA'nın Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın öldürülmesi talimatını Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın verdiğine yönelik yorumunun yanlış olduğunu ifade etti. Cubeyr, Muhammed Bin Selman hakkındaki değerlendirmelerin doğru olmadığına değinerek “Biliyoruz ki, Prens Muhammed Bin Selman’a yöneltilen suçlamaların hiç bir doğruluğu yok ve biz bu suçlamaları reddediyoruz” dedi. Al Sharq Al Awsat gazetesine verdiği röportajda “ Bu sızdırılanların resmi olarak bir dayanağı yoktur, sadece varsayımdır ve kesin bir kanıt yoktur” yorumunda bulunan Cubeyr, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kaşıkçı cinayeti ile ilgili sözlerini de yorumladı. Cubeyr Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrinin Suudi hükümetinin üst kademelerinden geldiğini biliyoruz" ifadelerine “Türkiye'de en üst düzey yöneticilere bu sözlerin ne anlama geldiğini sorduk ve bize kesin bir şekilde kastedilen kişinin Veliaht Prens olmadığını doğruladılar" yorumunda bulunarak, Muhammed Bin Selman’a zarar verecek ve küçük düşürecek kalkışmalara izin vermeyeceklerini söyledi