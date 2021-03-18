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Dünya CIA'in yeni direktörü belli oldu
Dünya

CIA'in yeni direktörü belli oldu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu, Başkan Joe Biden'ın Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğüne aday gösterdiği eski diplomat William Burns'ü onayladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 23:46:00 -
CIA'in yeni direktörü belli oldu

Senato Genel Kurulunda yapılan sözlü oylamada William Burns yeterli çoğunluğa ulaşarak CIA tarihindeki diplomat kökenli ilk direktör olarak kayıtlara geçti.

Daha önce Dışişleri Bakanlığı Yardımcılığı görevini de yürüten Burns, Demokratlardan olduğu kadar Cumhuriyetçilerden de önemli ölçüde destek almıştı.

Burns, Senatoda daha önce yapılan onay oturumunda ABD'nin en önemli küresel rakibinin Çin olduğunu ve bu konuda önemli adımlar atacaklarını ifade etmişti.

1998-2000 arasında ABD'nin Amman, 2005-2008 arasında da Moskova Büyükelçiliği görevlerini yürüten Burns, 2011-2014 arasında ise Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapmış ve bu tarihte emekli olmuştu.

2014'ten bu yana Carnegie Uluslararası Barış Vakfının başkanlığını yürüten Burns'ün, Biden yönetiminin "önce diplomasi" temalı dış politika yaklaşımına uyumlu bir isim olarak görev yapması bekleniyor.

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