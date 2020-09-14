CIA'dan kriz çıkaracak iddia! 'İntikam' isteyen İran'ın vuracağı ismi açıkladılar
İran'ın komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra alacağı intikama ilişkin iddialar ortaya atıldı. ABD istihbaratı İran'ın hedef alacağı ismi açıkladı.
İran'ın Orta Doğu'daki faaliyetlerini yürüten komutan Kasım Süleymani’nin 3 Ocak’ta ABD tarafından öldürülmesinden sonra yeni iddialar gündeme geldi.
İran’ın ABD’den intikam alacağı beklenirken ABD'nin Merkezî İstihbarat Teşkilatı (CIA) bir rapor yayınladı.
Rapora göre, ‘intikam’ olarak ABD'nin, Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks'a suikast düzenleneceği iddia edildi.
Donald Trump'tan yeni saldırı
ABD istihbaratı ve hükümet yetkililerince, 66 yaşındaki Büyükelçi Lana Marks’a yönelik suikast girişimini engellendiği kaydedildi.
ABD seçimlerine yakın zamanda Donald Trump’ın bir hamle yapacağı ortaya atıldı. İstihbarata yakın medya grupları, ABD'de yaklaşan 3 Kasım Başkanlık seçimleri öncesi, Donald Trump'ın güç gösterisi için yeni bir saldırı girişiminde bulunabileceğini öne sürdü.
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