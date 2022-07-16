CIA ve kuklası FETÖ’nün 15 Temmuz’a bakışı!
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "CIA ve kuklası FETÖ’nün 15 Temmuz’a bakışı!" başlıklı yazısı...
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu bugünkü yazısında, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe kalkışması hakkındaki tutumunu irdeledi.
Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı:
15 Temmuz darbe girişiminin 6. yılındayız.
6 yıl sonra bile, utanmazlık devam ediyor..
Gerçeklerin üzerine örtme girişimleri sürüyor..
CIA’inden FETÖ’süne.
Onlara şirinlik yapan.
Veya şantajları altında ezilen muhaliflere kadar..
Hepsinde, 15 Temmuz darbe girişimine yönelik organize soru bombardımanı ile kafalarda şüphe oluşturma amaçlı ataklar..
Yurtdışından yayın yapan FETÖ’cü internet sitelerine bakıyorum, gerçeği kabullenme yerine, akla ziyan yorumlar..
Yurt içinden muhalif internet sitelerine bakıyorum..
15 Temmuz’un gözümüzün içine sokulan gerçeklerini görmezden gelip, kıldan tüyden konularla, yaşananların darbe değil, tiyatro olduğuna yönelik algı operasyonları..
Neresinden başlayayım, bilemiyorum ki?
Maliye Bakanlığı’ndan ihraç edilen FETÖ’cü bir bürokrat varmış..
Adı Selçuk Adıgüzel imiş.
FETÖ’cü internet sitesinin anlatımına göre, “15 Temmuz’un henüz sırları arasında olan ölümleri” incelemiş..
“Sır” nitelemesi kendi tanımlamaları..
Gözümüzün önünde, tüm çıplaklığı ile duran darbeyi önce “tiyatro” diye tanımladılar..
Şimdi de ölümlerde “sır” arıyorlar..
Gerçeklerden korkmayan bizler için sorun yok..
Buyrun büyük bir merakla, anlamaya çalışalım. Öğrenmeye çalışalım. Neymiş “sır ölüm”ler..