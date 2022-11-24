CIA' in Erdoğan planı

Bu günkü yazısında CIA 'in Türkiye'deki muhalefeti destekleme oyunlarını anlatan Bercan Tutar, "Uzun Adam'a karşı Uzun Oyun" başlıklı yazısında, muhalefetin de CIA'in kontrolünde hareket ettiğini söyledi.

Tutar'ın bugünkü yazısı:

Batı medyasında neredeyse hiç yer almasa da dünyanın bir kesimi bugünlerde ABD ve CIA'nın parlamenter monarşi ile yönetilen Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'da gerçekleştirdiği yumuşak darbe mühendisliğini konuşuyor. CIA'nın 'Uzun Oyun' stratejisi ve ABD'nin yumuşak darbe mühendisliği çalışması Malezya'da 61 yıllık iktidarın el değiştirmesiyle sonuçlandı. 19 Kasım Cumartesi günü yapılan meclis seçimlerini ABD'nin fonladığı muhalefet kazandı.

Malezya'daki iktidarın yumuşak güç mühendisliğiyle devrilme gerekçesi ise Çin ile ilişkilerini daha üst bir aşamaya taşıma isteğiydi. Görüldüğü üzere küresel deniz ticaretinin şahdamarı konumundaki Malakka Boğazı üzerinde hegemonik bir etkiye sahip olan Malezya, sistemli bir siyasi mühendislik çalışmasıyla tamamen vesayet altına alındı.

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Malezya medyasında CIA'nın en yakın çalıştığı kurumlardan olan Demokrasi için Ulusal Bağış Vakfı NED ile USAID'in seçimlere karıştığına dair resmi dokümanlar yayınlandı. Belgelerde NED ve USAID'in milyonlarca dolarlık nakit rüşveti tamamen muhalefeti destekleyen bir dizi STK, medya, siyasi grup, hukuk firmaları ve 'insan hakları' savunucularına aktardığı görülüyor. USAID ve NED bu siyasi rüşvetleri CIA'nın taşeron kurumu olan Amerikan yardım şirketi DAI üzerinden aktarmış.

Karanlık bir kurum olan DAI organizatörlerinin uzmanlık alanları, gösteriler yoluyla ve yapısal değişim stratejisi çerçevesinde bazı STK'ların rejimden ve hedef alınan ülkenin milli anlayışından uzaklaşmasını içeriyor. Bu bağlamda DAI'nin yıkıcı müdahale ve abluka eylemleriyle gerekirse paralel bir hükümetin kurulması da dâhil olmak üzere bir dizi etkili sivil direniş taktiği konusunda profesyonelleşmiş bir Amerikan ideolojik aygıtı olduğunu görüyoruz. Öyle ki DAI uzmanları intiharı "bazen canlı olmayan kampanyalarda kullanılan başka bir yöntem" şeklinde değerlendiriyor.

DAI'nın çalışma sistemi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi kurumlara yaptığı ani baskın ve bu kurumları itibarsızlaştırma girişimlerini, Türk Tabipleri Birliği'nin TSK'ya yönelik kimyasal silah iftirası ile Taksim'deki saldırının PKK/YPG tarafından yapılmadığını ileri sürerek Türk devletini töhmet altında bırakmaya çalışan ABD yandaşı operasyonel odakların küstah çıkışlarını hatırlatıyor.

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Malezya'dakiler gibi bizim Amerikan yandaşı muhaliflerimiz de CIA'nın el kitabındaki talimatlara göre çalışıyor. Hâsılı kelam CIA'nın uzun oyun stratejisi ile yumuşak darbe mühendisliğinin en önemli faaliyet alanlarından ve hedeflerinden biri de Türkiye... Haziran 2023 seçimleri yaklaştıkça ABD'nin fonladığı medya, yandaş STK'lar, muhalefet, terör örgütleri ve diğer bütün düşman kardeşler "Erdoğan'sız Türkiye projesini" hayata geçirmek için el ele verip dört bir koldan gece gündüz daha fazla çalışacaklardır. Ve amaçlarına ulaşana yani Türkiye'yi yeniden rehin alana kadar da durmayacakladır.

Her ne kadar 15 Temmuz destanında da görüldüğü üzere milletimizin CIA'nın 'Long Game/Uzun Oyun' stratejisiyle 'Uzun Adam'ı devirmesine asla izin vermeyeceğine dair inancımız tam olmasına rağmen yine de tedbiri asla elden bırakmamak lazım. Atalarımız boşuna "Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz" dememiş.