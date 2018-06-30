CIA, Erdoğan’ın kazanmasından rahatsız oldu! ‘Ülke Erdoğan Devleti haline geldi’

yeniakit.com.tr Türkiye adli makamları tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan FETÖ'cü CIA ajanı Henri Barkey, 24 Haziran seçimlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın galip gelmesinden rahatsız oldu. Teröristbaşı Gülen’le aynı ağızdan konuşan Barkey, ülkenin “Erdoğan Devleti” haline geldiğini söyledi.

“BASKI REJİMİ” MARTAVALI

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimini Büyükada'dan yöneten CIA ajanı Henri Barkey, 24 Haziran seçimlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın galip gelmesinin ardından adeta kin kustu.

24 Haziran seçimlerini Erdoğan’ın kazanmasının Türkiye için dönüm noktası olduğunu söyleyen Barkey, bu dönüşümün parlamenter sisteme veya diktatörlüğe doğru değil, kişiselleştirilmiş bir baskı rejimine doğru dönüşüm olduğunu savundu.

“KUVVETLER AYRILIĞI KALMADI”

Yeni sistemi çarpıtmaya çalışan Barkey şunları ifade etti:

“Her şeyden önce, elindeki güçleri denetleyebilecek bir kuvvetler ayrılığı yok ve meclis sadece önüne gelen tüm önergeleri onaylamaktan öteye gidemeyecek bir araç, zira AKP ve MHP mecliste de çoğunluğu sağladı.

Gene de ne yapması gerekirse gereksin sadece kararname yayınlayarak amacına ulaşabilecek. İkinci olarak, devlet araçlarının tamamı ona borçlu olacak çünkü tüm devlet yetkililerini atama görevi de Cumhurbaşkanı’na ait. Bunların arasında yargıçlar, subaylar, rektörler ve sivil topluma dair tüm kurumların başındakiler de bulunuyor.

Cumhurbaşkanı daha önce de bu güçlerin bir kısmına sahipti fakat artık atamalarını istediği derecede siyasete bağlı yaparak toplumsal dengeleri bozabilecek.”

“KUVVETLENMEYE DEVAM EDECEK”

Sadece Erdoğan’ın seçim kampanyası yürütebildiğini savunan Henri Barkey, “Erdoğan tüm yayınlara çıkarken muhalefet partileri hem özel hem de devlet kanallarından dışlandı ve sadece Erdoğan’ın kampanyası yayınlandı. Ekonomik açıdan da Erdoğan kendine yakın şirketlerden yerel birimlere kadar dağıttığı paranın tamamını yönetiyor.

Bu ilişkiler ülkenin geleceğinde sadece kuvvetlenmeye devam edecek. İnsanların partiyle iyi ilişkiler kurmak haricinde çok fazla seçeneği olmayacak. Bu nedenle muhalefetin işi iyice zorlaşıyor çünkü Erdoğan ile yarışabilmek için gerekli kaynakların hiçbirine sahip değiller.” ifadelerini kullandı.

“ERDOĞAN’IN ÖNÜNDE BİR SEÇİM VAR”

“Erdoğan’ın önünde bir seçim var; zaferinden sonra asil ve cömert davranabilir veya toplum üzerindeki baskısını arttırabilir” diyen Barkey, şunları kaydetti:

“Asalet, toplumu tekrardan bir araya getirmek ve onlarca masum insanın boş iddialarla hapse atılmasına neden olan baskıcı önlemleri azaltmayı gerektirir. Bu sadece ismi bilinen kişileri serbest bırakmak anlamına gelmiyor, sonradan iddianamelere giren bankalarda hesap açtıkları için hapiste olan çok sayıda vatandaşı da kapsıyor.”

“MHP VE İYİ PARTİ UZLAŞABİLİR”

İyi Partililerin çakma Ülkücülerden oluştuğunu bilmeyen Barkey, kendisinin de çalıştığı CIA tarafından kurulduğu iddia edilen İyi Parti ile MHP’nin uzlaşabileceğini öne sürdü. Barkey, “MHP seçimlerde çok daha düşük oy oranları alacağı tahmin edilirken sürpriz yaparak %11 ile barajı tek başına geçmeyi başardı. Olayları daha da karıştıran durum ise, muhalefetle ittifak içine giren dördüncü en büyük parti İYİ Parti’nin de Kürt isteklerine karşı çıkan milliyetçi bir oluşum olması. MHP ve İYİ Parti oylarını topladığımızda %20 civarına geliyor ve iki taraf önümüzdeki aylarda aralarındaki sorunları gidererek uzlaşma yoluna gidebilir.” dedi.

Kaynak: Yeniakit.com.tr