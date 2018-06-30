0553 313 94 23

CIA, Erdoğan’ın kazanmasından rahatsız oldu! ‘Ülke Erdoğan Devleti haline geldi’

FETÖ’cü CIA ajanı Henri Barkey, 24 Haziran seçimlerini yorumladı. Barkey’in sonuçlardan rahatsız olduğu ve iftiralarına yenilerini eklediği görüldü.

30 Haziran 2018 Cumartesi 15:36
CIA, Erdoğan’ın kazanmasından rahatsız oldu! ‘Ülke Erdoğan Devleti haline geldi’

 yeniakit.com.tr  Türkiye adli makamları tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan FETÖ'cü CIA ajanı Henri Barkey, 24 Haziran seçimlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın galip gelmesinden rahatsız oldu. Teröristbaşı Gülen’le aynı ağızdan konuşan Barkey, ülkenin “Erdoğan Devleti” haline geldiğini söyledi.

“BASKI REJİMİ” MARTAVALI

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimini Büyükada'dan yöneten CIA ajanı Henri Barkey, 24 Haziran seçimlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın galip gelmesinin ardından adeta kin kustu. 

24 Haziran seçimlerini Erdoğan’ın kazanmasının Türkiye için dönüm noktası olduğunu söyleyen Barkey, bu dönüşümün parlamenter sisteme veya diktatörlüğe doğru değil, kişiselleştirilmiş bir baskı rejimine doğru dönüşüm olduğunu savundu.

“KUVVETLER AYRILIĞI KALMADI”

Yeni sistemi çarpıtmaya çalışan Barkey şunları ifade etti:

Her şeyden önce, elindeki güçleri denetleyebilecek bir kuvvetler ayrılığı yok ve meclis sadece önüne gelen tüm önergeleri onaylamaktan öteye gidemeyecek bir araç, zira AKP ve MHP mecliste de çoğunluğu sağladı.

Gene de ne yapması gerekirse gereksin sadece kararname yayınlayarak amacına ulaşabilecek. İkinci olarak, devlet araçlarının tamamı ona borçlu olacak çünkü tüm devlet yetkililerini atama görevi de Cumhurbaşkanı’na ait. Bunların arasında yargıçlar, subaylar, rektörler ve sivil topluma dair tüm kurumların başındakiler de bulunuyor.

Cumhurbaşkanı daha önce de bu güçlerin bir kısmına sahipti fakat artık atamalarını istediği derecede siyasete bağlı yaparak toplumsal dengeleri bozabilecek.

KUVVETLENMEYE DEVAM EDECEK

Sadece Erdoğan’ın seçim kampanyası yürütebildiğini savunan Henri Barkey, “Erdoğan tüm yayınlara çıkarken muhalefet partileri hem özel hem de devlet kanallarından dışlandı ve sadece Erdoğan’ın kampanyası yayınlandı. Ekonomik açıdan da Erdoğan kendine yakın şirketlerden yerel birimlere kadar dağıttığı paranın tamamını yönetiyor.

Bu ilişkiler ülkenin geleceğinde sadece kuvvetlenmeye devam edecek. İnsanların partiyle iyi ilişkiler kurmak haricinde çok fazla seçeneği olmayacak. Bu nedenle muhalefetin işi iyice zorlaşıyor çünkü Erdoğan ile yarışabilmek için gerekli kaynakların hiçbirine sahip değiller.” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’IN ÖNÜNDE BİR SEÇİM VAR

Erdoğan’ın önünde bir seçim var; zaferinden sonra asil ve cömert davranabilir veya toplum üzerindeki baskısını arttırabilir” diyen Barkey, şunları kaydetti:

Asalet, toplumu tekrardan bir araya getirmek ve onlarca masum insanın boş iddialarla hapse atılmasına neden olan baskıcı önlemleri azaltmayı gerektirir. Bu sadece ismi bilinen kişileri serbest bırakmak anlamına gelmiyor, sonradan iddianamelere giren bankalarda hesap açtıkları için hapiste olan çok sayıda vatandaşı da kapsıyor.

MHP VE İYİ PARTİ UZLAŞABİLİR

İyi Partililerin çakma Ülkücülerden oluştuğunu bilmeyen Barkey, kendisinin de çalıştığı CIA tarafından kurulduğu iddia edilen İyi Parti ile MHP’nin uzlaşabileceğini öne sürdü. Barkey, “MHP seçimlerde çok daha düşük oy oranları alacağı tahmin edilirken sürpriz yaparak %11 ile barajı tek başına geçmeyi başardı. Olayları daha da karıştıran durum ise, muhalefetle ittifak içine giren dördüncü en büyük parti İYİ Parti’nin de Kürt isteklerine karşı çıkan milliyetçi bir oluşum olması. MHP ve İYİ Parti oylarını topladığımızda %20 civarına geliyor ve iki taraf önümüzdeki aylarda aralarındaki sorunları gidererek uzlaşma yoluna gidebilir.” dedi.

Kaynak: Yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 15:36
  1. Henri Barkey
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. 24 haziran seçimleri

YORUM YAZ

  • İYİ PARTİLİ İYİ PARTİLİ 36 dk önce
    CIa nin raporunda ne gibi ir yanlışlık var?1 tek yanlış İYİ parti ile MHP nin birleşmesi ki bu imkansız a
  • hasanhasan30 dk önce
    siz kendinize bakın yahudi dönmeleri
  • Ersen UyarErsen Uyar27 dk önce
    MADEN SUYU İÇİN CANIM, HAZIMSIZLIĞA ÇOK İYİ GELİR
  • GurbetçiGurbetçi42 dk önce
    it ürür kervan yürür...
  • İtsevmezİtsevmez34 dk önce
    size ne lan şerefsiz at hırsızları lavuk size ne sırtlan gibi kuytularda dolaşıp beleş yiyecek arıyorsunuz arslan yataktan kalktı saklandığınız deliklerden sizi çıkarıp cehenneme bedava gönderecek bunu biliyorsunuz. ayrıca dünyanın en nefret ettıgi devlet olduğunuzu da biliyor olmalısınız dünya sizi tükürügüyle boğacak bu yakındır bunu bekleyin . dünyanın yüz karası hıc olmaması gereken devletlerden biri israil biri de siz ,siz olmasanız dünya ne kadar huzurlu olurdu
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Batuhan Karadeniz'in yeni takımı belli oldu
  1. Batuhan Karadeniz'in yeni takımı belli..
  2. Yine rezil oldu! Senatör taklidi yapıp..
  3. Bacak bacak üstüne atmak varise neden..
  4. Comolli: Ali Koç'un projelerinden çok..
  5. Ali Erbaş'tan Fuat Sezgin mesajı
  6. Gündemi sarsacak iddia! 'Meral'in..
  7. ABD, askerlerini geri çekiyor!
  8. CHP'li ilçe başkanı ölü bulundu!
  9. Termometreler 51 dereceyi gördü! O..
  10. Bahçeli, minik Eylül'ün öldürülmesiyle..
  11. Cumhuriyet'in millet düşmanlığı..
  12. CIA, Erdoğan’ın kazanmasından rahatsız..
  13. Rusya'dan F-35'e karşı SU-57!
  14. Kayıp müzisyenin cesedi bulundu!
  15. İBB'den sınavla itfaiye eri alımı
  16. Yeni havalimanında gururlandıran görüntü
  17. Ankara Beypazarı'nda Tarihi İmaret..
  18. Akhisarspor'un yeni teknik direktörü..
  19. İsrailli yetkililer, İran'ın..
  20. Arap ülkeleri neyin peşinde? 3 ülkeden..
CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı
CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı
Fatih Portakal böyle veda etti
Fatih Portakal böyle veda etti
CHP'den seçilen Abdüllatif Şener gaza geldi
CHP'den seçilen Abdüllatif Şener gaza geldi
2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
'İnce sert içkilerden birini kafaya çekti ve talimatı verdi!..'
'İnce sert içkilerden birini kafaya çekti ve talimatı verdi!..'

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinede yer vereceği sürpriz isimler
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinede yer vereceği sürpriz isimler
1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!