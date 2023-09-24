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Dünya Chucky'ye kelepçe takıp tutukladılar
Dünya

Chucky'ye kelepçe takıp tutukladılar

Yeniakit Publisher
2023-09-24 10:54:00 - 2023-09-24 11:14:17
Chucky'ye kelepçe takıp tutukladılar

Sinema dünyasında korku ve gerilim deyince ilk akla gelen filmlerden "Çocuk Oyunu'nun" dünyaca ünlü karakteri Chucky bebeğe Meksika'da kelepçe vuruldu.

Meksika'nın kuzeyindeki bir kasabada sahibi ile birlikte gözaltına alınan oyuncak bebeğin polis saçlarından tutarak sabıka fotoğrafını çekerken cebinde uzun bir bıçak taşıdığı görülen oyuncağın bileklerine kelepçe vurulması dikkati çekti.

Bebeğin sahibi olan Carlos N adlı kukla ustasının "şeytan bebeği" insanları korkutmak ve para talep etmek için kullandığı iddia edildi. Her iki "zanlı" da "huzur ve sükunu bozmak" ve "başkalarının güvenliğini kasten tehlikeye koymak"la suçlandı.

Yerel basın görevli memurlardan birinin Chucky'den aldığı uzun bıçağı havaya kaldırırken güldüğünü belirtirken bebeği kelepçeleyen memurun daha sonra işini ciddiye almadığı için uyarı adlığı bildirdi.

Sorgusu sona eren Carlos "N"nin serbest bırakılırken, Chucky bebeğin nerede olduğu bilinmiyor.

İlki 1988'de vizyona giren Chucky serisi 7 filmden oluşuyor. Korku - gerilim türüne yeni bir soluk getiren filmde, bir seri katilin ruhunu taşıyan oyuncak bir bebeğin işlediği cinayetler anlatılıyor. Yapım Türkiye'deki sinemalarda ''Çocuk Oyunu'' adıyla gösterildi.
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Kaynak: Euronews

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