Christoph Daum'un son hali ortaya çıktı! Kanserle mücadele eden Daum'dan haber var

Bir süredir kanser tedavisi gören Christoph Daum, son durumuyla ilgili bilgi verdi. Ülkemizde şampiyonluklar yaşayan adını Süper Lig tarihine yazdıran Daum, sağlığına kavuşmak için mücadele verdiğini belirtti.

Alman basınına konuşan Daum, "Kanseri yenebileceğimizi düşünmek ve bitt' demek doğru olmaz. Benim için bu daha çok 'Kanseri kontrol altına aldık ve onunla birlikte yaşlanabilirim' diyebilmek önemli. Bunun için ise daha fazla terapi etkili olacaktır" dedi.

Akciğer kanseriyle mücadele eden Daum, rutin bir kontrol sırasında hastalığını öğrendiğini sözlerine ekledi.

Alman teknik adam, "Günde yarım ile bir paket arasında sigara içiyordum. Bu durum kesinlikle hastalığıma etkide bulundu. Bırakmak tamamen bir irade meselesi" dedi.

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